ميسي يرفض منح قميصه لهاني مختار وينفعل على جاك ماهر (فيديو)

وبدا النجم الأرجنتيني ميسي غاضبا بعد التعادل مع ناشفيل، حيث فشل في الإسهام بأي هدف لأول مرة مع إنتر ميامي.

وفي مقطع فيديو ثان بدا ميسي غاضبا على جاك ماهر مدافع ناشفيل بعد تدخل من الأخير على ميسي داخل منطقة الجزاء.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة بينهما على التعادل السلبي على ملعب درايف بينك استاديوم في المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.