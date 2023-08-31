ميسي يرفض منح قميصه لهاني مختار وينفعل على جاك ماهر (فيديو)
رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي منح قميصه لهاني مختار لاعب ناشفيل بعد نهاية مواجهة الفريقين في الدوري الأمريكي.
ويظهر مقطع فيديو طلب هاني مختار من ميسي قميصه بعد نهاية مواجهة الفريقين، لكن ميسي رفض طلب منافسه.
وبدا النجم الأرجنتيني ميسي غاضبا بعد التعادل مع ناشفيل، حيث فشل في الإسهام بأي هدف لأول مرة مع إنتر ميامي.
وفي مقطع فيديو ثان بدا ميسي غاضبا على جاك ماهر مدافع ناشفيل بعد تدخل من الأخير على ميسي داخل منطقة الجزاء.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة بينهما على التعادل السلبي على ملعب درايف بينك استاديوم في المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.
وأحرز ميسي 11 هدفا في أول تسع مباريات مع إنتر ميامي، منها هدف واحد في الدوري خلال مباراته الأولى بالمسابقة في الفوز 2/0 على نيويورك رد بولز مطلع الأسبوع.
وجاءت بقية الأهداف في كأس الدوريات حيث منح ميسي فريقه اللقب بالفوز 10/9 بضربات الترجيح على ناشفيل في النهائي بعد التعادل 1/1.
ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بترتيب القسم الشرقي بفارق عشر نقاط عن ملحق الصعود لأدوار خروج المغلوب قبل عشر مباريات بالدور التمهيدي.