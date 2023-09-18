غوارديولا: الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا أسهل من التتويج به لأول مرة

وأضاف: "أعتقد أنهم يشعرون بتحسن لكن لن يلعبوا غدا".

وأكمل: "أتمنى مشاركتهم أمام نوتنغهام فورست (يوم السبت في الدوري الإنجليزي) أو المباريات المقبلة لأننا نحتاج لذلك لعدم امتلاكنا تشكيلة كبيرة في اللحظة الحالية".

وواصل بيب: "انظروا كيف أثبتنا أنفسنا دونهم في المباريات الأخيرة. نأمل أن يعودوا قريبا لأننا بحاجة إلى المنافسة".

وفاز مانشستر سيتي أيضا بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ليظفر بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي، ورغم النجاح فإن كايل ووكر مدافع إنجلترا قال إن دوافع الفريق لم تقل.

وقال غوارديولا: "إنها مهمتنا، أن نحافظ على دوافعنا وحماسنا، نحن في ناد كبير لسبب ما".

وتابع: "هذا الإحساس يأتي من الداخل ويجب عليك الاستمرار والتحفيز، يريد المدرب تحقيق المزيد ولا يكتفي بالمركز الثاني وعلينا السير على خطاه".

وختم: "ما فعلناه أصبح من الماضي الآن، هذا موسم جديد. لقد وضعنا المدرب أسفل الجبل في الرسم الذي رسمه وعلينا الصعود للقمة مجددا، الصعود مجددا للقمة هو ما يفصل الفرق الكبيرة عن دونها من الفرق الأخرى".