غوارديولا: الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا أسهل من التتويج به لأول مرة
قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي اليوم الإثنين إن محاولة فريقه للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا ستكون أقل صعوبة من سعيه الطويل للفوز بأكبر مسابقة للأندية في القارة.
ونال مانشستر سيتي لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 على إنتر ميلان في إسطنبول في يونيو الماضي، علما أنه خسر نهائي موسم 2020/2021 أمام تشيلسي بنتيجة 0/1.
وقال غوارديولا بعد سؤاله عن فرص مانشستر سيتي في الاحتفاظ باللقب: "ستكون أسهل، الأصعب هو الفوز باللقب لأول مرة، هو (لقب) مذهل بالنسبة لنا لكنه لقب واحد فقط".
ومع ذلك قال غوارديولا إن على لاعبيه ألا يشعروا بالاسترخاء وأضاف: "غدا ستكون الخطوة الأولى، سنحاول الحصول على أول ثلاث نقاط".
ويستضيف مانشستر سيتي منافسه رد ستار بلغراد الصربي في مستهل مشواره بالمجموعة السابعة.
وتابع المدرب الإسباني: "من المهم ألا يشعر اللاعبون بالاسترخاء، الفوز بدوري الأبطال أمر مذهل بالنسبة للنادي لكن كم عدد الفرق التي فازت بدوري الأبطال لمرة واحدة؟ فرق كثيرة".
وأتم: "لم نحقق إنجازا (بالفوز) باللقب لمرة واحدة لكننا فخورون بلا شك".
وقال غوارديولا إن الثلاثي جاك غريليش وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش الذين غابوا جميعا عن فوز مانشستر سيتي 3/1 على مضيفه ويستهام للإصابة يوم السبت لن يشاركوا غدا الثلاثاء.
وأضاف: "أعتقد أنهم يشعرون بتحسن لكن لن يلعبوا غدا".
وأكمل: "أتمنى مشاركتهم أمام نوتنغهام فورست (يوم السبت في الدوري الإنجليزي) أو المباريات المقبلة لأننا نحتاج لذلك لعدم امتلاكنا تشكيلة كبيرة في اللحظة الحالية".
وواصل بيب: "انظروا كيف أثبتنا أنفسنا دونهم في المباريات الأخيرة. نأمل أن يعودوا قريبا لأننا بحاجة إلى المنافسة".
وفاز مانشستر سيتي أيضا بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ليظفر بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي، ورغم النجاح فإن كايل ووكر مدافع إنجلترا قال إن دوافع الفريق لم تقل.
وقال غوارديولا: "إنها مهمتنا، أن نحافظ على دوافعنا وحماسنا، نحن في ناد كبير لسبب ما".
وتابع: "هذا الإحساس يأتي من الداخل ويجب عليك الاستمرار والتحفيز، يريد المدرب تحقيق المزيد ولا يكتفي بالمركز الثاني وعلينا السير على خطاه".
وختم: "ما فعلناه أصبح من الماضي الآن، هذا موسم جديد. لقد وضعنا المدرب أسفل الجبل في الرسم الذي رسمه وعلينا الصعود للقمة مجددا، الصعود مجددا للقمة هو ما يفصل الفرق الكبيرة عن دونها من الفرق الأخرى".