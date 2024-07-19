اتخذت إدارة الأهلي المصري قرارًا نهائيًا بشأن اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق.

وانتهى عقد علي معلول مع الفريق الأحمر بشكل رسمي، لكن اللاعب تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر مايو الماضي.

وقال الإعلامي إيهاب الخطيب عبر برنامج "اللعيب" بقناة "MBC MASR" إن الأهلي توصل لاتفاق مع معلول لتجديد عقده لموسم واحد تكريمًا له وتقديرًا لجهوده مع الفريق.

وأشار إلى أن معلول سيحصل على نفس راتبه السنوي تقريبًا مع بعض الإضافات الطفيفة، موضحًا أن اللاعب التونسي سيعود إلى التدريبات فور تعافيه من الإصابة.

وأكد أن الأهلي استقر على رحيل المالي أليو ديانغ إلى الخلود السعودي على سبيل الإعارة، ولكن ليس بنية البيع، والأمر نفسه بالنسبة للاعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" الذي سينضم إلى الصفاقسي التونسي معارًا.

وأضاف:" حتى الآن الأهلي لم يتلق أي عروض لبيع محمد الشناوي حارس المرمى ومحمود عبد المنعم "كهربا" والجنوب أفريقي بيرسي تاو".

وأشار إلى أن الأهلي استقر على التعاقد مع 5 صفقات جديدة بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر بجانب ظهير أيسر أجنبي ومدافع ولاعب وسط ارتكاز بجانب جناح هجومي أجنبي.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن لاعب منتخب قطر لتدعيم دفاعه على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الدحيل القطري، وسيتم قيده كلاعب محلي لامتلاكه الجنسيتين المصرية والقطرية.