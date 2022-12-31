تفاصيل العقد وموعد الإعلان ومكان الإقامة.. كل ما تريد معرفته عن صفقة كريستيانو رونالدو والنصر
أعلنت شبكة CBS سبورت الأمريكية أن نادي النصر السعودي سيعلن رسميا تعاقده مع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال عقب مواجهة الخليج خارج ملعبه في ختام المرحلة 11 من دوري روشن للمحترفين.
وذكرت وسائل إعلام سعودية وعربية أن الهداف التاريخي لريال مدريد وقع عقدًا مع "العالمي" لمدة موسمين ونصف الموسم، وذلك بعدما فشل في العثور على عرض يبقيه في أوروبا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.
وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن رونالدو أكمل بالفعل الفحص الطبي اللازم لتوقيع عقده فيما من المتوقع إجراء مجموعة ثانية من الفحوصات الأسبوع المقبل.
وأضافت CBS سبورت أن النصر عرض 75 مليون دولار سنويًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما كان رونالدو لا يزال يقيم خياراته في أوروبا وخارجها. وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مهاجم يوفنتوس السابق سيعيش في حي المحمدية في العاصمة السعودية الرياض.
ولم يظهر أي عرض جاد آخر، وشهد هذا الأسبوع تسوية البرتغالي الدولي للشروط النهائية للعقد الذي سيجعله يمارس نفوذاً كبيراً في النادي السعودي.
وودع رونالدو نهائيات كأس العالم في قطر الشهر الحالي من دور الثمانية بعد الخسارة بهدف نظيف أمام المغرب الذي أنهى المونديال في المركز الرابع.
وتزامنت البطولة مع نهاية فترته الثانية مع مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده إثر مقابلة مثيرة انتقد فيها المدير الفني الهولندي إريك تين هاج وآخرين.
وبدأ الاتصال بين رونالدو والنصر خلال الصيف، لكن المهاجم كان لا يزال يبحث عن البقاء في أوروبا والمشاركة في دوري أبطال أوروبا قبل نهائيات كأس العالم.
ومع عدم توفر أي عروض بعد المونديال وافق على عرض النصر لبدء المرحلة التالية من مسيرته الطويلة وذلك مع اقترابه من بلوغ 38 عامًا في الخامس من فبراير/شباط المقبل.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى أن النصر ينوي الجمع بين رونالدو وزميله السابق سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان.
وأشارت "ماركا" إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو أول أيام 2023، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين مثل راموس وربما الفرنسي نغولو كانتي.