تفاصيل العقد وموعد الإعلان ومكان الإقامة.. كل ما تريد معرفته عن صفقة كريستيانو رونالدو والنصر

وودع رونالدو نهائيات كأس العالم في قطر الشهر الحالي من دور الثمانية بعد الخسارة بهدف نظيف أمام المغرب الذي أنهى المونديال في المركز الرابع.

وتزامنت البطولة مع نهاية فترته الثانية مع مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده إثر مقابلة مثيرة انتقد فيها المدير الفني الهولندي إريك تين هاج وآخرين.

وبدأ الاتصال بين رونالدو والنصر خلال الصيف، لكن المهاجم كان لا يزال يبحث عن البقاء في أوروبا والمشاركة في دوري أبطال أوروبا قبل نهائيات كأس العالم.

ومع عدم توفر أي عروض بعد المونديال وافق على عرض النصر لبدء المرحلة التالية من مسيرته الطويلة وذلك مع اقترابه من بلوغ 38 عامًا في الخامس من فبراير/شباط المقبل.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى أن النصر ينوي الجمع بين رونالدو وزميله السابق سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان.

وأشارت "ماركا" إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو أول أيام 2023، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين مثل راموس وربما الفرنسي نغولو كانتي.