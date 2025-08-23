غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
logo
رياضة

بث مباشر لمباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني

بث مباشر لمباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني
مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسبانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 7:08 م

يحل برشلونة ضيفاً على منافسه ليفانتي، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح برشلونة مشواره في الليغا بالفوز على حساب منافسه ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في بداية مميزة لفريق المدرب الألماني هانز فليك.

أخبار ذات علاقة

القصة الكاملة لأزمة كامب نو

موسم برشلونة مُهدد.. القصة الكاملة لأزمة ملعب "كامب نو"

ويتطلع الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ليعزز بداية حملته للدفاع عن لقب الليغا.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني:

التشكيل الرسمي

انطلاق المباراة

الدقيقة 3: مراوغة من لامين يامال 

الدقيقة 4: محاولة قريبة من راشفورد

الدقيقة 5: تسديدة من رافينيا

الدقيقة 8: هدف ملغي لصالح ليفانتي بسبب التسلل

مراوغات رائعة من لامين يامال

الدقيقة 13: محاولة من بالدي

الدقيقة 15: ليفانتي يسجل هدف التقدم

الدقيقة 21: خطأ ضد رافينيا 

الدقيقة 24: تسديدة بعيدة من يامال

الدقيقة 30: كاسادو يبعد محاولة من ليفانتي

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC