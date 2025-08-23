بث مباشر لمباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفاً على منافسه ليفانتي، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح برشلونة مشواره في الليغا بالفوز على حساب منافسه ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في بداية مميزة لفريق المدرب الألماني هانز فليك.

ويتطلع الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ليعزز بداية حملته للدفاع عن لقب الليغا.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني:

التشكيل الرسمي

انطلاق المباراة

الدقيقة 3: مراوغة من لامين يامال

الدقيقة 4: محاولة قريبة من راشفورد

الدقيقة 5: تسديدة من رافينيا

الدقيقة 8: هدف ملغي لصالح ليفانتي بسبب التسلل

مراوغات رائعة من لامين يامال

الدقيقة 13: محاولة من بالدي

الدقيقة 15: ليفانتي يسجل هدف التقدم

الدقيقة 21: خطأ ضد رافينيا

الدقيقة 24: تسديدة بعيدة من يامال

الدقيقة 30: كاسادو يبعد محاولة من ليفانتي