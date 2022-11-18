برشلونة يراقب 10 لاعبين في كأس العالم
تعتبر نهائيات كأس العالم فرصة أمام الأندية الأوروبية الكبرى لمراقبة لاعبين تضعهم ضمن أهدافها في سوق الانتقالات، كما تعتبر فرصة أمام اللاعبين للظهور بشكل جيد والبحث عن أندية كبرى وتطوير مستواهم.
ولن تخرج نهائيات كأس العالم في قطر عن القاعدة، حيث ترسل أغلب الأندية الأوروبية الكبرى والأندية العالمية كشافيها وأطرها التقنية لمراقبة اللاعبين وتحرير تقارير عنهم للجان التقنية والمدربين في أفق الاختيار للتعاقد معهم، سواء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لأن المونديال يقام في الشتاء، أو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة سيراقب خلال نهائيات كأس العالم في قطر 11 لاعبا، بعضهم ارتبط بهم في المدة الأخيرة، وآخرون يتم الحديث عنهم لأول مرة.
وما زال برشلونة يخطط لتعزيز صفوفه رغم صرفه أكثر من 150 مليون يورو في الصيف الماضي للتعاقد مع 3 لاعبين، كما تعاقد مع 4 لاعبين مجانا لكنه بعد الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي يفكر في تعزيز صفوفه بحثا عن الفوز بالألقاب في نهاية الموسم.
وتضم قائمة اللاعبين الذين يراقبهم برشلونة 3 لاعبين من منتخب البرتغال، وهم: الظهير الأيمن ديوغو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، روبين نيفيز متوسط ميدان وولفرهامبتون، وبرناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي.
كما يراقب برشلونة من منتخب الأرجنتين المدافع خوان فويت لاعب فياريال، وإنزو فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا، ومن فرنسا المدافع بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ، ومن بلجيكا يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي، ومن هولندا الظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن، ومن كرواتيا المدافع جوسكو جفارديول لاعب لايبزيغ، ومن ألمانيا إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي.
ورغم تفعيل عدة رافعات اقتصادية في الصيف الماضي مكنت الفريق من التعاقد مع عدة لاعبين لكنه يحتاج لبيع والتخلي عن لاعبين قبل التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية؛ بسبب قانون اللعب المالي النظيف أو الانتظار حتى الصيف القادم.
وأكد خوان لابورتا رئيس برشلونة أنه سيتفاوض مع رابطة الدوري الإسباني لمنح الفريق فرصة التعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء.