برشلونة يراقب 10 لاعبين في كأس العالم

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة سيراقب خلال نهائيات كأس العالم في قطر 11 لاعبا، بعضهم ارتبط بهم في المدة الأخيرة، وآخرون يتم الحديث عنهم لأول مرة.

وما زال برشلونة يخطط لتعزيز صفوفه رغم صرفه أكثر من 150 مليون يورو في الصيف الماضي للتعاقد مع 3 لاعبين، كما تعاقد مع 4 لاعبين مجانا لكنه بعد الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي يفكر في تعزيز صفوفه بحثا عن الفوز بالألقاب في نهاية الموسم.