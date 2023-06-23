بعقد يمتد لـ3 مواسم.. الهلال يحصل على توقيع روبن نيفيز
نجح نادي الهلال السعودي في الحصول رسميًا على توقيع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط نادي وولفرهامبتون.
ودخل الهلال في مفاوضات جادة مع وولفرهامبتون الذي وافق على بيع روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا مؤخرًا.
ونشر نادي الهلال فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة للترحيب بنيفيز الذي ارتدى قميصه الأزرق.
وعلق النادي على الفيديو قائلا: "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".
ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن شبكة "سكاي سبورتس"، قالت في وقت سابق إن الهلال سيدفع لوولفرهامبتون 47 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات نيفيز.
كما لم يعلن النادي عن مدة التعاقد، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية نشرت تقريرًا قالت فيه إن الهلال الهلال وقع رسميا مع الدولي البرتغالي روبن نيفيز على عقد يمتد لـ3 مواسم.
وينتهي عقد روبن نيفيز مع النادي الإنجليزي في يونيو 2024.
نيفيز أحدث لاعب رفيع المستوى ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي، على خطى مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم لنادي الاتحاد.
يشار إلى أن روبن نيفيز انضم لوولفرهامبتون، في 2017، من بورتو البرتغالي مقابل 17 مليون يورو.
ولعب نيفيز 41 مباراة مع وولفرهامبتون، الموسم المنقضي، وبالمجمل لعب مع الفريق الإنجليزي 253 مباراة سجل فيها 30 هدفًا، وصنع 13.