بعقد يمتد لـ3 مواسم.. الهلال يحصل على توقيع روبن نيفيز

ودخل الهلال في مفاوضات جادة مع وولفرهامبتون الذي وافق على بيع روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا مؤخرًا.

ونشر نادي الهلال فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة للترحيب بنيفيز الذي ارتدى قميصه الأزرق.

وعلق النادي على الفيديو قائلا: "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن شبكة "سكاي سبورتس"، قالت في وقت سابق إن الهلال سيدفع لوولفرهامبتون 47 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات نيفيز.

كما لم يعلن النادي عن مدة التعاقد، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية نشرت تقريرًا قالت فيه إن الهلال الهلال وقع رسميا مع الدولي البرتغالي روبن نيفيز على عقد يمتد لـ3 مواسم.