تقرير: كل شيء يشير إلى رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان
ذكرت صحيفة "سبورت" أن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي أصبح واضحًا شيئًا فشيئًا، إذ إن كل شيء يشير إلى أن اللاعب سيغادر مجانا بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.
وأكدت الصحيفة أن مبابي اتفق جزئيا مع باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف، ووافق اللاعب على التنازل عن العديد من الجوائز وجزء من مكافأة الولاء.
وأشارت "سبورت" إلى أن مبابي لا يزال يتفاوض بشأن تجديده، لكن باريس سان جيرمان يوافق على السماح له باللعب حتى لو لم يكن هناك اتفاق على الأموال التي وفروها من راتبه.
وأوضحت الصحيفة أن مبابي وافق على التنازل عن أرقام تقترب من 100 مليون يورو لوقف التوتر الذي نشأ مع باريس سان جيرمان، عندما أعلن مبابي الصيف الماضي أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى 2025.
واتخذ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قرارا بإبعاد مبابي عن الفريق، وأمضى نحو عشرة أيام في التدريبات بمفرده.
لكن بعد ذلك تم توقيع "هدنة"، إذ وافق مبابي على التنازل عن تلك المكافأة المالية طالما تم السماح له بالمشاركة في الفريق أثناء التفاوض على استمراريته.
وقالت "سبورت" إن مبابي وباريس سان جيرمان ظلا صامتين تمامًا في الأشهر الأخيرة.
وفي الواقع، لم يتحدث اللاعب منذ يونيو الماضي عندما عقد مؤتمرا صحفيا تناول فيه مستقبله أثناء لعبه مع المنتخب.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث انتقد مبابي، أحيانًا، إدارة باريس سان جيرمان بشدة، لم يتم تناول أي موضوع مثير للجدل في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن هذا سيستمر حتى نهاية الموسم.
وذكرت الصحيفة أن هذا جزء من اتفاقية "عدم الاعتداء" التي توصل إليها الطرفان.
ويواصل باريس سان جيرمان محاولة إقناع مبابي بالتجديد حتى 2025 على الأقل، لأن إدارة النادي على استعداد لإعادة مكافآت الولاء ودفع مبلغ فلكي له لن يتمكن أي ناد أوروبي من الوصول إليه.
لكن المشكلة ليست في الراتب، إذ يريد مبابي اللعب لفريق يفوز بدوري أبطال أوروبا. وتؤكد الصحيفة، "نقلا عن "ليكيب"، أن مبابي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، باستثناء حقيقة أنه بعيد تمامًا عن باريس سان جيرمان.
وسيستمع مبابي إلى العروض الاقتصادية والرياضية، ويعلم أن هذا هو القرار الأهم في مسيرته، ولا يريد أن يفشل لأنه ستكون لديه الإمكانية للانضمام لأقوى الفرق في أوروبا.
وختمت الصحيفة تقريرها بأنه من المرجح أن يتخذ مبابي القرار النهائي بشأن مستقبله في الربيع المقبل.
وبشأن موقف ريال مدريد، أفادت "سبورت" بأن الميرنغي صامت، لكن من الواضح أنه في وضع جيد جدًا لتأمين التعاقد مع مبابي الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن ريال مدريد يفترض أن الصفقة ستتم، لكن لا أحد يضمن ذلك 100%.