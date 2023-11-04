تقرير: كل شيء يشير إلى رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة "سبورت" أن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي أصبح واضحًا شيئًا فشيئًا، إذ إن كل شيء يشير إلى أن اللاعب سيغادر مجانا بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مبابي اتفق جزئيا مع باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف، ووافق اللاعب على التنازل عن العديد من الجوائز وجزء من مكافأة الولاء.

وأشارت "سبورت" إلى أن مبابي لا يزال يتفاوض بشأن تجديده، لكن باريس سان جيرمان يوافق على السماح له باللعب حتى لو لم يكن هناك اتفاق على الأموال التي وفروها من راتبه.