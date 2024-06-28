ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين

أثار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين القلق داخل معسكر منتخب بلاده، بعد غيابه عن تدريبات فريقه المشارك في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وغاب ميسي عن التدريب بسبب شعوره بألم في العضلات، لتظل مشاركته في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مواجهة بيرو محل شك.

وتدرب منتخب الأرجنتين حامل اللقب في ميامي بدون ميسي الذي أكمل عامه 37 هذا الأسبوع، حيث قالت تقارير إعلامية أرجنتينية إنه خضع لفحوص طبية.