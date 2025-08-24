ترتيب دوري أدنوك بعد فوز النصر على عجمان (فيديو)

حقق النصر فوزاً مثيراً على حساب ضيفه عجمان بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

وعزز النصر انطلاقته المميزة بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي ليتقاسم صدارة الترتيب مع العين.

وسجل اللاعب البديل عبد الله توري هدف الفوز لصالح النصر في الدقيقة 71 من عمر اللقاء من ضربة رأس متقنة.

ونال يوري ماتياس لاعب عجمان البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+1 من عمر اللقاء.

ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف عن العين صاحب الصدارة بينما تلقى عجمان الهزيمة الثانية.

وكان البطائح قد فاز في وقت سابق على حساب خورفكان بثنائية مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وأحرز لصالح خورفكان اللاعب أيلتون بوا مورتي بينما تعادل أورليتش مويليكي لصالح البطائح.

وسجل اللاعب جيانلوكا مونوز الهدف الثاني لصالح البطائح في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد البطائح عند 3 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن خورفكان بينما يبقى الوحدة في المركز الثالث خلف العين والنصر برصيد 4 نقاط متساوياً مع شباب الأهلي.

وفيما يلي ترتيب دوري أدنوك بعد الجولة الثانية: