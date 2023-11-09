طموح توتنهام في اختبار بعد خسارة فوضوية بالدوري الإنجليزي

وقبل تعثره أمام ضيفه تشيلسي، يوم الإثنين، كان يُنظر لمواجهة ولفرهامبتون على أنها فرصة أخرى لتوتنهام للتأكيد على جدارته بمقعد في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

لكن الهزيمة 4-1، الأولى للمدرب بوستيكوغلو في المسابقة، ربما تكلف الفريق اللندني أكثر من فقدان الصدارة وخسارة ثلاث نقاط.

وانتهت مباراة القمة المضطربة ببقاء أربعة لاعبين فقط من التشكيلة الأساسية التي بدأ بها توتنهام اللقاء.

وخسر توتنهام جهود قلبي الدفاع بعد طرد كريستيان روميرو وخروج ميكي فان دي فين بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض ديستني أودوجي للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد الاستراحة وغادر أيضا جيمس ماديسون، ملهم توتنهام في أفضل انطلاقة له في الدوري الممتاز، بعد إصابة في الكاحل.