طموح توتنهام في اختبار بعد خسارة فوضوية بالدوري الإنجليزي
غيّر أنغي بوستيكوغلو الوضع العام لتوتنهام هوتسبير في الأشهر الثلاثة الأولى له كمدرب لكنه يواجه اختباره الأكبر خلال ولايته التدريبية القصيرة في الأسابيع القليلة المقبلة، والذي يبدأ بمواجهة مضيفه ولفرهامبتون واندرارز بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقبل تعثره أمام ضيفه تشيلسي، يوم الإثنين، كان يُنظر لمواجهة ولفرهامبتون على أنها فرصة أخرى لتوتنهام للتأكيد على جدارته بمقعد في المربع الذهبي بنهاية الموسم.
لكن الهزيمة 4-1، الأولى للمدرب بوستيكوغلو في المسابقة، ربما تكلف الفريق اللندني أكثر من فقدان الصدارة وخسارة ثلاث نقاط.
وانتهت مباراة القمة المضطربة ببقاء أربعة لاعبين فقط من التشكيلة الأساسية التي بدأ بها توتنهام اللقاء.
وخسر توتنهام جهود قلبي الدفاع بعد طرد كريستيان روميرو وخروج ميكي فان دي فين بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.
وتعرض ديستني أودوجي للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد الاستراحة وغادر أيضا جيمس ماديسون، ملهم توتنهام في أفضل انطلاقة له في الدوري الممتاز، بعد إصابة في الكاحل.
يضاف إلى ذلك إعلان المهاجم ريتشارليسون هذا الأسبوع أنه سيخضع لجراحة في عضلات الحوض ما يجعل البعض يعتقد أن توتنهام بدأ في فقدان أدواته.
الغريب أن جماهير توتنهام تعاملت مع الهزيمة بصدر رحب بعدما شاهدت تسعة لاعبين من فريقها وهم يقارعون تشيلسي وتتاح لهم فرص لإدراك التعادل قبل أن تنهي أهداف نيكولا جاكسون في الوقت بدل الضائع المباراة.
وربما بدا اللعب بخط دفاع متقدم حتى بعد التأخر في النتيجة مخاطرة كبيرة لكنه يعكس الفلسفة التي غرسها بوستيكوغلو في لاعبيه.
وقال بوستيكوغلو: "هذا ما نحن عليه. كنا لنستمر في اللعب هكذا بخمسة لاعبين".
ومع وجود الكثير من الاضطراب في التشكيلة الأساسية فإن مواجهة مضيفه ولفرهامبتون ثم استضافة أستون فيلا الشرس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي ومن بعدها اللعب على ملعب مانشستر سيتي سيجعل توتنهام قد تقوض الكثير مما قام به الفريق.
وحفز القائد سون هيونغ-مين، الذي سجل هدفا مبكرا كان ليجعل النتيجة 2-صفر أمام تشيلسي لولا أن الحكم ألغاه، بقية زملائه.
وقال سون: "لقد ارتكبنا أخطاء كفريق ووضعنا أنفسنا في موقف صعب. لكن مهلا. سوف نتعلم من الأخطاء ونعود وسنكون أقوى معا".
وإذا حقق توتنهام الفوز على ولفرهامبتون، صاحب المركز 14، في انطلاقة مباريات الجولة يوم السبت سيتقدم فريق المدرب بوستيكوغلو بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر على الأقل حتى يلعب حامل اللقب أمام ضيفه تشيلسي يوم الأحد.