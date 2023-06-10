سفيان أمرابط يفضل برشلونة وأتلتيكو مدريد على بايرن ميونخ

والآن يبدو أن النادي الإيطالي سيكون على استعداد لبيعه بمبلغ أكبر من 20 مليون يورو ويدرس برشلونة حسم الصفقة على الرغم من أنه لم يتخذ قرارًا نهائيا.

وأشارت "سبورت" إلى أن تشافي مدرب برشلونة واضح في أنه يحتاج إلى لاعب محور على مستوى عالٍ، لكن بعض الأسماء التي يقترحها تشافي لا يستطيع برشلونة التعاقد معها.

وأكدت الصحيفة على أن أمرابط، البالغ من العمر 26 عاما، يظل الخيار الأكثر منطقية، على الرغم من أن كل شيء سيعتمد على بيع اللاعبين في برشلونة.