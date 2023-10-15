تقرير: ليروي ساني بديل محمد صلاح في ليفربول

وقالت الصحيفة الإنجليزية في تقرير لها، إن ليفربول سيفتح خزائنه، ومستعد لدفع مبلغ مالي ضخم لانتداب ساني، كونه الرجل المناسب لتعويض غياب محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ليفربول منفتح على بيع محمد صلاح خلال الصيف المقبل، حال تلقيه عرضًا ضخمًا، وسيستفيد من هذه الأموال في جذب أسماء كبيرة.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "يرغب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، في جذب ليروي ساني للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة قياسية للنادي، لكن جناح مانشستر سيتي السابق يجذب انتباه ريال مدريد أيضًا".