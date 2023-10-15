تقرير: ليروي ساني بديل محمد صلاح في ليفربول
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي ليفربول يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع الألماني ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ.
وقالت الصحيفة الإنجليزية في تقرير لها، إن ليفربول سيفتح خزائنه، ومستعد لدفع مبلغ مالي ضخم لانتداب ساني، كونه الرجل المناسب لتعويض غياب محمد صلاح.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ليفربول منفتح على بيع محمد صلاح خلال الصيف المقبل، حال تلقيه عرضًا ضخمًا، وسيستفيد من هذه الأموال في جذب أسماء كبيرة.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "يرغب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، في جذب ليروي ساني للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة قياسية للنادي، لكن جناح مانشستر سيتي السابق يجذب انتباه ريال مدريد أيضًا".
يذكر أن نادي الاتحاد السعودي قدم لليفربول عرضا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو)، للتعاقد مع محمد صلاح في انتقالات الصيف الماضي.
لكن ليفربول ظل صامدًا أمام محاولات نادي الاتحاد، ونجح في الاحتفاظ بخدمات صلاح الذي جدد عقده في 2022 حتى 2025.
ويمكن لليفربول بيع صلاح مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، وشراء لاعبين مميزين وعمل ثورة في السوق الصيفي المقبل بهذا المبلغ.
وسبق أن حدث أمر مشابه مع ليفربول، ففي يناير 2018، سمح ليفربول لفيليب كوتينيو بالانتقال إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو.