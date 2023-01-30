أسامة نبيه: إمام عاشور تلقى عرضًا أوروبيًا ولا يمكن أن أقف أمام طموحه

وعقب فوز الزمالك على فيوتشر في الدوري المصري، مساء اليوم الأحد، قال أسامة نبيه مدرب الزمالك إن هناك بالفعل عرضًا أوروبيًا لإمام عاشور للرحيل عن الزمالك حاليًا.

وقال "نبيه" في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وفيوتشر: "سمعت أن هناك عرضًا خياليًا لشراء امام عاشور، ولن نقف أمام طموح أي لاعب".

وأضاف: "لا أعلم هل تتم الصفقة أم لا، ولكن إمام بالنسبة لي مثل يوسف نجلي، ولا أحب الوقوف أمام أحلامه أو طموحه".