أسامة نبيه: إمام عاشور تلقى عرضًا أوروبيًا ولا يمكن أن أقف أمام طموحه
كشف أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك، عن موافقته "الضمنية" على رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وعقب فوز الزمالك على فيوتشر في الدوري المصري، مساء اليوم الأحد، قال أسامة نبيه مدرب الزمالك إن هناك بالفعل عرضًا أوروبيًا لإمام عاشور للرحيل عن الزمالك حاليًا.
وقال "نبيه" في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وفيوتشر: "سمعت أن هناك عرضًا خياليًا لشراء امام عاشور، ولن نقف أمام طموح أي لاعب".
وأضاف: "لا أعلم هل تتم الصفقة أم لا، ولكن إمام بالنسبة لي مثل يوسف نجلي، ولا أحب الوقوف أمام أحلامه أو طموحه".
تفاصيل العرض الأوروبي لإمام عاشور
تلقى عاشور عرضًا من نادي ميدتيلاند الدنماركي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
كشف مصدر خاص بنادي الزمالك، النقاب عن تطورات موقف لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول إمام عاشور واقترابه من الرحيل عن أروقة القلعة البيضاء من أجل خوض تجربة الاحتراف.
وعرض النادي الدنماركي 3 ملايين دولار، يحصل عليها الزمالك مقابل التنازل عن خدمات إمام عاشور، بخلاف قيمة العقد الخاصة باللاعب.
ويرغب الزمالك بوضع بند استفادة مادية من نسبة البيع لأي نادٍ خارجي، بالإضافة إلى وضع بند آخر بأولوية الزمالك بشرائه حال عودته للدوري المصري"، وذلك لإفشال أي محاولة من النادي الأهلي لخطف اللاعب.
ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة بين إدارة الكرة ومندوبي النادي الدنماركي لإنهاء الصفقة خلال الساعات المقبلة.
الزمالك يتخطى فيوتشر
وحقق الزمالك فوزه الأول في آخر6 مباريات ليتفوق 2-1 على فيوتشر، اليوم الأحد، ويصبح رابعًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مباراته الأولى تحت قيادة المدرب أسامة نبيه.
وسجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14، وتعادل مروان محسن لفيوتشر في الدقيقة 24 من خطأ دفاعي كارثي لمحمد عبدالغني مدافع الزمالك
ونجح سيف الدين الجزيري في التقدم مرة أخرى للأبيض، وتسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية في الدقيقة 34.
وهذه أول مباراة للزمالك بعد إقالة البرتغالي جيزوالدو فيريرا وتعيين مساعده السابق نبيه في منصب الرجل الأول، ليحقق بطل الدوري في آخر موسمين فوزه الأول منذ انتصاره 3-1 على الإسماعيلي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأصبح رصيد الزمالك 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز وفيوتشر، ويتصدر الأهلي الدوري وله 37 نقطة من 15 مباراة لكن تأجلت مباراته هذه الجولة لارتباطه بكأس العالم للأندية.
لكن فيوتشر تعرض لخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم وتراجع إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بيراميدز الذي كافح بعشرة لاعبين، وتعادل 2-2 مع سيراميكا كليوباترا.