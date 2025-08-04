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رياضة

اعترف عليها.. لامين يامال يكشف اسم صاحبة القبلة الشهيرة على وجهه (فيديو)

اعترف عليها.. لامين يامال يكشف اسم صاحبة القبلة الشهيرة على وجهه (فيديو)
لامين يامال والمغنية نيكي نيكولالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 6:56 م

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

واصل اللاعب الإسباني الشاب لامين يامال نجم برشلونة إثارة الجدل حول علاقاته النسائية، وخصوصا خلال الاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر، والذي كان صاخبا وشهد بعض المواقف المثيرة للجدل.

ونشر النجم الإسباني عدة صور من عطلته واحتفاله بعيد ميلاده ومنها صورة رفقة المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول ( 24 عاماً ) وهو ما أثار الشكوك حول وجود علاقة بينهما.

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 وخلال عطلته نشر لامين يامال صورة له مع وجود أثر قبلة نسائية على وجنته، وكشف الصحفي الإسباني جافي هويوس المشهور بنشره أخبارا حصرية وموثوقة عن أسرار كشفها له نجم برشلونة.

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وقال الصحفي إنه سأل لامين يامال عن أثر القبلة فأجابه في البداية كونها كانت قبلة من والدته شيلا، لكنه بعد أيام غيّر قوله وأكد له أنه كذب عليه، وأن التي قبلته كانت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول التي كانت ضمن ضيوفه في عيد ميلاده.

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 وكشف الصحفي جافي هويوس خبرا مثيرا حول العلاقة، وأكد أن ما بين لامين ويامال ونيكي نيكول لم يكن مجرد صداقة وأنها تعدت ذلك لعلاقة حميمية بين الطرفين، حسب مصدر موثوق .

@javihoyosmartinez

El romance secreto de Nicki Nicole y Lamine Yamal #lamineyamal #nickinicole #barça

♬ sonido original - JaviHoyos

وأضاف الصحفي: "أخبرني شخص موثوق أن نيكي نيكول حضرت حفل عيد ميلاد لامين يامال، وأنهما ذهبا إلى ملهى ليلي يوم 24 يوليو الماضي، وهو اليوم الذي نشر فيه لامين يامال صورة القبلة.

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 وأثار يامال الجدل بسبب ظهوره مع بعض الفتيات خلال عطلته الصيفية، منهن المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز.

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