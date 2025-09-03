بعد طلب إنزاغي.. ما حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع مراد خضري؟

زعمت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية دخول إدارة الهلال السعودي في مفاوضات للتعاقد مع مراد خضري، نجم الوحدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، هو من طلب التعاقد مع اللاعب لدعم صفوف الفريق في مركز الهجوم.

وبحسب صحيفة "اليوم"، فإن "الهلال لم يُبرم أي اتفاق لضم مراد خضري، وكل ما يُتداول في هذا الشأن بشأن إتمام الصفقة غير صحيح في الوقت الحالي".

وكان إنزاغي قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع مدافع أجنبي لمواصلة تدعيم الفريق قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

كما أشارت التقارير إلى أن الهلال فتح مفاوضات رسمية مع حارس أجنبي مواليد، ويتم التنسيق حاليًا على إنهاء الصفقة مع ناديه خلال الساعات المقبلة، لضمه رسميًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

ويبلغ مراد خضري، مهاجم سعودي، من العمر 21 عامًا، وبدأ مسيرته في أكاديمية النادي الأهلي. وظهر لأول مرة مع "الراقي" صيف 2022، وشارك في 9 مباريات رسمية، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر.

ولم يجد خضري فرصة الاستمرارية مع الأهلي، ليتمت إعارته إلى نادي الأخدود خلال موسم 2023-2024، قبل أن يغادر الأهلي نهائيًا صيف العام الماضي إلى نادي الوحدة بصفقة انتقال حر.

ولم تقتصر موهبة مراد خضري على المستوى المحلي، بل برز أيضًا مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، حيث شارك مؤخرًا في الدورة الدولية الودية التي أقيمت في أوزبكستان، وسجل هدفًا في شباك اليابان رغم خسارة "الأخضر" بنتيجة 5-1.