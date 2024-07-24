تلقى فريق مانشستر سيتي الخسارة في أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد للدوري الإنجليزي، أمام سيلتك الاسكتلندي بنتيجة (3-4)، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأربعاء، ضمن فعاليات بطولة كأس فلوريدا الودية.

وتجمع البطولة عددًا من كبار الأندية الأوروبية، حيث ينتظر محبي كرة القدم مواجهات قوية بين أندية مثل ميلان وبرشلونة وتشيلسي.

وسجل أهداف سيلتك، نيكولاس كون (هدفين) والياباني فوروهاشي، فيما أحرز لويس بالما هدف الفوز في الدقيقة 68، فيما سجل لمانشستر سيتي أوسكار بوب وماكسيمو بيروني وإرلينغ هالاند.

وتستمر جولة مانشستر سيتي الأمريكية، يوم السبت، ضد ميلان في ملعب يانكي بنيويورك، مع مباريات أخرى الأسبوع المقبل ضد برشلونة في أورلاندو، وتشيلسي في كولومبوس بولاية أوهايو.

بينما سيواجه سيلتيك نظيره تشيلسي، يوم السبت، في إنديانا.