مدرب الجيش الملكي يستقيل بعد خسارة لقب الدوري المغربي

أكدت مصادر مقربة من نادي الجيش الملكي وصيف بطل الدوري المغربي لكرة القدم أن المدرب التونسي نصر الدين نابي سيغادر الفريق بعد خسارة لقب الدوري مساء الجمعة لفائدة منافسه الرجاء في أعقاب الجولة الختامية للمسابقة.

وحسم الرجاء لقب الدوري المغربي للمحترفين بفوز صريح على مولودية وجدة رافعا رصيده في ختام السباق إلى 72 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجيش صاحب المركز الثاني الذي كان أحرز اللقب العام الماضي.

وسيترك نصر الدين النابي منصبه في الجهاز الفني للجيش الملكي المغربي بعد اتفاقه مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي لتولي تدريبه في موسم 2024 ـ 2025.