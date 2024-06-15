مدرب الجيش الملكي يستقيل بعد خسارة لقب الدوري المغربي
أكدت مصادر مقربة من نادي الجيش الملكي وصيف بطل الدوري المغربي لكرة القدم أن المدرب التونسي نصر الدين نابي سيغادر الفريق بعد خسارة لقب الدوري مساء الجمعة لفائدة منافسه الرجاء في أعقاب الجولة الختامية للمسابقة.
وحسم الرجاء لقب الدوري المغربي للمحترفين بفوز صريح على مولودية وجدة رافعا رصيده في ختام السباق إلى 72 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجيش صاحب المركز الثاني الذي كان أحرز اللقب العام الماضي.
وسيترك نصر الدين النابي منصبه في الجهاز الفني للجيش الملكي المغربي بعد اتفاقه مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي لتولي تدريبه في موسم 2024 ـ 2025.
وكان المدرب التونسي أثار الاهتمام عقب خسارة فريقه أمس الجمعة لقب الدوري، رغم فوزه على الفتح الرباطي (2 ـ 0) دون أن يمنحه ذلك أكثر من مرتبة الوصافة.
وظهر نابي في مشهد مثير ومؤثر بعد نهاية المباراة، وهو يذرف الدموع متأثرا بضياع لقب الدوري لفائدة الرجاء.
وتولى نابي تدريب الجيش الملكي، في يوليو 2023 بديلا عن المغربي الحسين عموتة الذي انتقل في ذلك الوقت لتدريب المنتخب الأردني.