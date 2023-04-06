شباب الأهلي يصطدم بالبطائح من أجل خطوة أخرى نحو اللقب المنتظر
يأمل شباب الأهلي في قطع خطوة أخرى نحو لقب دوري المحترفين الإماراتي عندما يستضيف البطائح المتعثر يوم السبت.
وكان شباب الأهلي تعادل مع العين حامل اللقب مطلع الأسبوع الحالي واستفاد من تعثر الوحدة والوصل ليحافظ على الصدارة.
ويملك شباب الأهلي 46 نقطة متقدما بخمس نقاط على العين والوحدة وست نقاط على الوصل قبل خمس جولات من النهاية.
واستفاد فريق المدرب ليوناردو غارديم من تذبذب نتائج منافسيه في الأسابيع الأخيرة، ليقترب من حصد اللقب للمرة الأولى منذ 2016.
وتبدو مهمة شباب الأهلي سهلة أمام الوافد الجديد بعدما انتهى اللقاء الوحيد بينهما في دوري الأضواء بفوز ساحق 6-صفر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ويحتل البطائح المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.
ويأمل العين في الحفاظ على آماله الضئيلة في اللقب عندما يواجه خورفكان المتعثر يوم الأحد.
ودفع العين ثمن الخسارة أمام النصر وإهداره العديد من الفرص ليكتفي بالتعادل مع شباب الأهلي.
وكان بندر الأحبابي لاعب العين قال بعد التعادل مع شباب الأهلي: "لم نجمع العدد الكافي من النقاط في مرحلة الذهاب لتساعدنا في الإياب، وسنواصل المنافسة حتى الرمق الأخير".
وحصد خورفكان نقطتين فقط في آخر أربع مباريات، لكنه قريب من البقاء في دوري الأضواء إذ يحتل المركز الـ 11 وله 21 نقطة.
وسينتظر الوحدة ثالث الترتيب حتى الخميس المقبل لمواجهة دبا الفجيرة الذي انتصر في آخر مباراتين ولا بديل أمامه سوى الفوز للحفاظ على آماله في البقاء.
ويأتي دبا الفجيرة في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة ويتقدم بثلاث نقاط على الظفرة متذيل الترتيب.
ويحل الوصل، الذي حصد نقطتين فقط في آخر ثلاث مباريات، ضيفا على عجمان يوم الأحد.
ويلعب الجزيرة ضد النصر، وبني ياس ضد اتحاد كلباء، غدا الجمعة، فيما يلعب الشارقة ضد الظفرة يوم الأحد.