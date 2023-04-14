ما "المشروب السحري" الذي يتناوله هالاند؟ (صور)
كشف إيرلينغ هالاند السر وراء تسجيل الأهداف هذا الموسم، ويتمثل الأمر في جرعته السحرية من الحليب.
وبات هالاند نجم مانشستر سيتي في طريقه إلى تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم، بعد أن سجل 45 هدفًا في 39 مباراة في جميع المسابقات.
ولجأ المهاجم النرويجي إلى "تويتر" للكشف عن "الوقود السري" وراء أرقامه المذهلة، ويتكون المشروب من كوب حليب صحي وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونشر هالاند مجموعة مختارة من الصور تظهره وهو يستمتع بزجاجتين من مشروبه المفضل، وكتب "أنا وجرعتي السحرية" مع رموز تعبيرية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها هالاند عن النظام الغذائي الذي ساعده في أن يصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في العالم.
وفي العام الماضي، قام الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بتفصيل نظامه الغذائي حيث يتناول قلب وكبد البقر، إضافة إلى المياه المفلترة بشكل خاص.
وفي عام 2020، قال هالاند لوسائل الإعلام النرويجية المحلية: "أرى هذا مفتاحًا لتحسين الأداء حتى بنسب قليلة فقط، بالنسبة لي؛ يتعلق الأمر بالأشياء الصغيرة للتحسن يومًا بعد يوم، كل يوم يوفر فرصة جديدة للتحسن. في الأساس، إنها مسألة عقلية".
ويحصل هالاند على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات، ويُعتقد أن هالاند لا يزال ينمو وقد زاد حجم عضلاته 12 كغم في آخر 15 شهرًا.