ما "المشروب السحري" الذي يتناوله هالاند؟ (صور)

كشف إيرلينغ هالاند السر وراء تسجيل الأهداف هذا الموسم، ويتمثل الأمر في جرعته السحرية من الحليب.

وبات هالاند نجم مانشستر سيتي في طريقه إلى تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم، بعد أن سجل 45 هدفًا في 39 مباراة في جميع المسابقات.

ولجأ المهاجم النرويجي إلى "تويتر" للكشف عن "الوقود السري" وراء أرقامه المذهلة، ويتكون المشروب من كوب حليب صحي وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.