إنتر ميامي يكشف تشخيص إصابة ميسي

تعرض أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، لإصابة في الجزء العلوي من الساق اليمنى خلال الدقائق الأولى من فوز فريقه إنتر ميامي بركلات الترجيح على نيكساكا المكسيكي، في مباراة ضمن بطولة كأس الدوريات، أقيمت فجر يوم الأحد.

وخرج ميسي في الدقيقة 11 من المباراة، إلا أنه غادر الملعب سيرا على قدميه وتوجّه مباشرة إلى غرفة الملابس.

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وقال نادي إنتر ميامي في بيان رسمي: "خضع ميسي لفحوصات طبية لتقييم حجم الانزعاج العضلي الذي شعر به، والذي اضطره لمغادرة المباراة، وأظهرت النتائج إصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى. وسيعتمد السماح له بالعودة على تطوره السريري واستجابته للعلاج".

ويعني بيان النادي الأمريكي أنه لا يوجد جدول زمني محدد لعودة ميسي، نجم الفريق الأول، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 18 هدفا، بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة خلال 18 مباراة.

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أما جوردي ألبا، الذي سجل هدف التعادل لإنتر ميامي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليقود الفريق إلى ركلات الترجيح التي حسمها بنتيجة 5-4، فقد علّق على إصابة ميسي قائلًا: "خروجه المبكر شكّل حزنا كبيرا للفريق بأكمله".

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في المنطقة الشرقية برصيد 42 نقطة، من 12 انتصارا و4 هزائم و6 تعادلات، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر فيلادلفيا، لكنه يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

وأي غياب طويل لميسي سيمثل ضربة قوية للفريق في بطولة كأس الدوريات، التي تُوج بها إنتر ميامي عام 2023 بعد فترة وجيزة من وصول ميسي إلى جنوب فلوريدا.

وسيواجه ميامي فريق بوماس أونام المكسيكي، يوم الخميس، ويحتل حاليا المركز الثاني في جدول كأس الدوريات برصيد 5 نقاط، وسيتأهل رسميا إلى ربع النهائي في حال تحقيق الفوز.