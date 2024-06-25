تطور جديد في الحالة الصحية للاعب المجر فارغا
أعلن الاتحاد المجري، اليوم الاثنين، تطورًا جديدًا بشأن الحالة الصحية للاعبه بارناباس فارغا.
وسقط فارجا خلال لقاء منتخب المجر ضد إسكتلندا، أمس الأحد، في ختام المجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وتعرض اللاعب لإصابة قوية بعد التحام قوي مع حارس مرمى إسكتلندا، ليغادر بعد دقائق مرعبة تم إسعافه خلالها على أرض الملعب.
وقال الاتحاد المجري في بيان رسمي: "خضع بارناباس فارغا لعملية جراحية ناجحة اليوم الاثنين".
وأضاف البيان: "بحسب معلومات أطباء المؤسسة المتخصصين في إصابات الوجه، فإن التدخل كان بسيطا، ليتمكن مهاجم المجر من مغادرة المستشفى بعد غدٍ الأربعاء".
وفاز المنتخب المجري على حساب إسكتلندا بنتيجة 1-0، في ختام منافسات المجموعة الأولى لليورو.
وحصد منتخب المجر أول انتصار له في البطولة القارية ووصل إلى 3 نقاط، مترقبًا حسابات أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات، أملًا في بلوغ ثمن النهائي بشكل رسمي.
وكان ماركو روسي، مدرب المنتخب المجري، أكد في تصريحات إعلامية أن حياة لاعبه فارجا ليست في خطر والحالة كانت مستقرة، بعد نقله للمستشفى عقب اللقاء مباشرة.