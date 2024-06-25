تطور جديد في الحالة الصحية للاعب المجر فارغا

أعلن الاتحاد المجري، اليوم الاثنين، تطورًا جديدًا بشأن الحالة الصحية للاعبه بارناباس فارغا.

وسقط فارجا خلال لقاء منتخب المجر ضد إسكتلندا، أمس الأحد، في ختام المجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وتعرض اللاعب لإصابة قوية بعد التحام قوي مع حارس مرمى إسكتلندا، ليغادر بعد دقائق مرعبة تم إسعافه خلالها على أرض الملعب.