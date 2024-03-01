مانشستر يونايتد يسعى لعرقلة مسيرة "سيتي" نحو لقب الدوري الإنجليزي
سيكون لدى مانشستر يونايتد الفرصة للإطاحة بمانشستر سيتي من مكانته عندما يتوجه إلى استاد الاتحاد يوم الأحد حتى لو لم يكن المستفيد الرئيسي من فوز مفاجئ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووضع جيم راتكليف، المالك الشريك الجديد ليونايتد، خططا لإعادة بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة إلى القمة عندما أكمل استحواذه على 27 بالمئة من أسهم النادي هذا الشهر، بما في ذلك استعادة الهيمنة في المدينة.
ومع وجود 15 نقطة تفصل بين سيتي صاحب المركز الثاني ويونايتد صاحب المركز السادس، فإن هذا الطموح قد يستغرق بعض الوقت حتى يؤتي ثماره.
ولا يزال يونايتد بعيدا عن سباق ثلاثي مثير على اللقب يضم أيضا المتصدر ليفربول وآرسنال، لكنه سيشعر بسعادة غامرة لتقليص آمال سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي وهو رقم قياسي.
ولم يخسر سيتي، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن ليفربول ويتقدم بنقطة واحدة عن آرسنال قبل 12 مباراة متبقية، في آخر 18 مباراة في جميع المسابقات واستعد لمباراة القمة المنتظرة بفوزه 6-2 على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ سجل إرلينج هالاند خمسة أهداف.
ووصل يونايتد أيضا إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع وكان في حالة جيدة في الدوري حتى الهزيمة 2-1 على أرضه أمام فولهام مطلع الأسبوع.
وقال إريك تين هاغ مدرب يونايتد اليوم الخميس: "نحن أيضا نسير بشكل جيد، والروح عالية جدا، لقد فعلنا ذلك من قبل ضد سيتي، وأيضا ضد ليفربول. سنستعد جيدا. اللاعبون يتطلعون إلى المباراة. أستطيع أن أشعر بذلك. أنا متحمس".
وتعرض يونايتد للهزيمة 6-3 الموسم الماضي لكنه فاز على أرضه، رغم خسارته أيضا أمام فريق المدرب بيب غوارديولا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ واصل سيتي معادلة إنجاز يونايتد عام 1999 بالفوز بالثلاثية.
ويتمتع سيتي، الذي فاز أيضا 3-صفر على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بقوة مخيفة للمنافسين حاليا، لكن تين هاغ يقول إن فريقه يمكنه إيقاف تقدمه.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى يوم عظيم. نحن نحب التحدي ونتطلع إلى التنافس معهم. نعلم أنه يجب علينا أن نبذل كل ما لدينا وتقديم أداء جماعي إذا أردنا تحقيق نتيجة إيجابية، إذا فعلنا ذلك، فالأمر ممكن".