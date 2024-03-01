مانشستر يونايتد يسعى لعرقلة مسيرة "سيتي" نحو لقب الدوري الإنجليزي

ووضع جيم راتكليف، المالك الشريك الجديد ليونايتد، خططا لإعادة بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة إلى القمة عندما أكمل استحواذه على 27 بالمئة من أسهم النادي هذا الشهر، بما في ذلك استعادة الهيمنة في المدينة.

ومع وجود 15 نقطة تفصل بين سيتي صاحب المركز الثاني ويونايتد صاحب المركز السادس، فإن هذا الطموح قد يستغرق بعض الوقت حتى يؤتي ثماره.

ولا يزال يونايتد بعيدا عن سباق ثلاثي مثير على اللقب يضم أيضا المتصدر ليفربول وآرسنال، لكنه سيشعر بسعادة غامرة لتقليص آمال سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي وهو رقم قياسي.

ولم يخسر سيتي، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن ليفربول ويتقدم بنقطة واحدة عن آرسنال قبل 12 مباراة متبقية، في آخر 18 مباراة في جميع المسابقات واستعد لمباراة القمة المنتظرة بفوزه 6-2 على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ سجل إرلينج هالاند خمسة أهداف.