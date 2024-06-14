سرُّ تخوف الأهلي السعودي من صفقة أوسيمين

وأكد الإعلامي السعودي عبر العزيز المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" أن مصدرًا موثوقًا نقل له تخوف إدارة الأهلي من هبوط مستوى أوسيمين، في الموسم الماضي، مع نابولي مقارنة بالمواسم السابقة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تتجه للمفاضلة بين أوسيمين ومهاجم آخر أفضل لتدعيم الخط الأمامي في صفوف الفريق السعودي.

وأوضح أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من جانب إدارة الأهلي، خلال الأسبوع المقبل، لحسم التعاقد مع أوسيمين من عدمه.

وأتم قائلًا:" إذا انضم أوسيمين للدوري السعودي سيكون من بوابة الأهلي، ولكن في حالة رفضه للأهلي قد ينضم إلى فريق آخر".