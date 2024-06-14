سرُّ تخوف الأهلي السعودي من صفقة أوسيمين
تشهد مفاوضات انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي إلى الأهلي السعودي في الموسم المقبل تطورات جديدة.
وارتبط اسم أوسيمين بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل عبر بوابة النادي الأهلي.
ودخل أيضًا النجم النيجيري حسابات آرسنال الإنجليزي الذي يتفاوض بقوة لحسم صفقة التعاقد مع مهاجم نابولي لتدعيم الخط الأمامي.
وأكد الإعلامي السعودي عبر العزيز المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" أن مصدرًا موثوقًا نقل له تخوف إدارة الأهلي من هبوط مستوى أوسيمين، في الموسم الماضي، مع نابولي مقارنة بالمواسم السابقة.
وأشار إلى أن إدارة الأهلي تتجه للمفاضلة بين أوسيمين ومهاجم آخر أفضل لتدعيم الخط الأمامي في صفوف الفريق السعودي.
وأوضح أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من جانب إدارة الأهلي، خلال الأسبوع المقبل، لحسم التعاقد مع أوسيمين من عدمه.
وأتم قائلًا:" إذا انضم أوسيمين للدوري السعودي سيكون من بوابة الأهلي، ولكن في حالة رفضه للأهلي قد ينضم إلى فريق آخر".
وتألق فيكتور أوسيمين صاحب الـ 25 عامًا مع نابولي، في موسم 2022 – 2023، وقاد فريقه إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب.
وفاز أوسيمين وقتها بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 26 هدفًا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا، وأيضًا جائزة أفضل لاعب أفريقي في نفس الموسم.
ولكن اللاعب النيجيري تراجع مستواه في الموسم الماضي، وسجل 15 هدفًا في الدوري الإيطالي.