بعد إساءته للخطيب على مدار 5 سنوات.. أول تحرك رسمي تجاه مصطفى يونس

اتخذت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا باستدعاء المسؤول عن إدارة صفحة مصطفى يونس، نجم الأهلي الأسبق، عبر منصة يوتيوب، لجلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماة مصطفى يونس.

مصطفى يونس كان قد خرج بتصريحات هاجم فيها إدارة النادي الأهلي، وتضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

ومؤخرا قرر النادي الأهلي إحالة مصطفى يونس إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

كما تم تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مصطفی یونس بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.