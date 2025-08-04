عقوبات صادمة لـ3 لاعبين من الاتحاد والأهلي بعد أحداث ديربي طرابلس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين رسميا قائمة العقوبات التأديبية ضد عدد من لاعبي فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد طرابلس في ديربي الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025.

وحقق الأهلي طرابلس يوم السبت الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية، أين تجرى المرحلة الأخيرة من الدوري، فوزا عريضا على حساب جاره الاتحاد (4 ـ 1) في الجولة الثالثة من مرحلة السداسي الحاسمة في الصراع على الدوري الليبي للمحترفين.

وشهدت المباراة أحداث عنف وفوضى في الشوط الثاني، وتحديدا بعد قبول الاتحاد للهدف الثالث إذ دارت اشتباكات بين حارس الاتحاد معاذ اللافي ولاعبي الأهلي مؤيد اللافي ومراد الهذلي.

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ودوّن حكم المباراة الأحداث التي استدعت اجتماعا حاسما لأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم أمس الأحد قبل إصدار قرارات تأديبية في حق اللاعبين الذين ثبت تورطهم في أحداث العنف والاشتباكات.

وقررت لجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي للعبة إيقاف حارس مرمى فريق الاتحاد معاذ اللافي عن المشاركة مع فريقه لخمس مباريات مع غرامة مالية قيمتها 3000 دينار ليبي.

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كما أعلنت اللجنة إيقاف كل من مراد الهذلي ومؤيد_اللافي عن المشاركة مع فريقهما الأهلي طرابلس لثلاث مباريات متتالية مع غرامة مالية للاعبين قيمتها 1500 دينار.

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وقررت لجنة المسابقات فرض عقوبة على مترجم فريق الهلال بنغازي خالد الشرقاوي بالإيقاف عن حضور مباراة واحدة مع فريقه فضلا عن غرامة مالية قدرها 3000 دينار.

وتقام مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الليبي للمحترفين في مرحلة سداسي التتويج يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 ويلعب الأهلي طرابلس المتصدر أمام نادي الهلال بنغازي.

ويحتل الأهلي طرابلس الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد، في حين يأتي فريقا الأخضر والهلال بنغازي في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط.