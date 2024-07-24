كشفت تقارير إعلامية عن الموقف النهائي للأهلي المصري بشأن رحيل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، عن النادي في الميركاتو الصيفي.

وذكرت تقارير أخيرة أن النادي الأهلي تلقى عروضاً رسمية من قبل شركات تسويق، لانتقال عبد المنعم إلى الدوري السعودي.

وأشارت التقارير، إلى أن نادي الشباب طلب ضم محمد عبد المنعم، مقابل 2 مليون دولار وهو ما رفضه الأهلي، الذي يستهدف بيع لاعبه بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين دولار، كما أن لدى اللاعب الرغبة القوية في الاحتراف الأوروبي.

ووفقا لما ذكرته قناة "صدى البلد" في تقرير لها، فإن "مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ولجنة التخطيط بالنادي اتفقتا على عدم رحيل محمد عبد المنعم للدوري السعودي، وهذا ليس معناه رفض احترافه".

وأضاف التقرير: "الأهلي يتمنى بقاء اللاعب، أو انتظار عرض أوروبي مناسب له حينها يمكنه أن يرحل، وهذا موقف الأهلي حاليا، ولكن الأهلي لا يريد ترك لاعبه المهم للدوري السعودي، وكولر سيعقد جلسة بنفسه مع اللاعب لإقناعه إما بالاستمرار مع الأهلي أو ينتظر عرضا أوروبا".

وأشار: "أما محمد الشناوي، حارس الفريق، فقد حصل على موافقة لجنة التخطيط بالرحيل للدوري السعودي، واللاعب لديه عروض بالفعل".

وفي تقرير آخر لقناة "أون تايم سبورتس"، أشار إلى أن "عبد المنعم لا يلتفت إلى العروض العربية على الرغم أن لديه 3 عروض من السعودية، وآخر من الدوري الإماراتي".

وأوضح: "نجم خط دفاع الأهلي المصري لا يريد الاحتراف إلا في أوروبا وخصوصا الدوري الإنجليزي"، مشيرا إلى أنه رفض عرضا سعوديا بـ 2 مليون دولار في العام أي ما يقارب الـ100 مليون جنيه مصري من أجل البقاء في الأهلي.

وكان الأهلي قد تغلب على منافسه بيراميدز بهدف دون رد سجله وسام أبو علي في مباراة الجولة 31 الماضية.

ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 68 من 29 مباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز رقم 15 على التوالي في الدوري، بينما تعرض بيراميدز للهزيمة الثانية على التوالي أمام الأهلي نفسه، بعد 13 انتصارا متتاليا.

ويتبقى للأهلي 8 مباريات في الدوري منها 5 مؤجلات، بينما يتبقى لبيراميدز 5 مباريات منها مؤجلتين فقط.