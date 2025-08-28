عصب تالف.. أرملة هوجان توجه اتهامات خطيرة لـ"طبيب غامض"

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن أرملة أسطورة المصارعة الراحل هولك هوجان، التي تعيش حالة نفسية سيئة بسبب وفاته، تدرس رفع دعوى قضائية بتهمة الإهمال الطبي.

وأوضحت "سكاي" (زوجة هوجان) أن المحور الرئيس لأي إجراء قانوني محتمل هو عملية جراحية أجريت لعنق هوجان قبل أشهر من وفاته، والتي تعتقد أنها قد تكون ساهمت في المأساة.

وقالت إن العصب الحاجز (الحجابي) لهوجان "أُصيب" خلال العملية الجراحية في مايو الماضي، مما تسبب في ضيق تنفسه خلال الأشهر التي سبقت توقف قلبه في منزله الفاخر المطل على البحر في كليارواتر بيتش بفلوريدا، والذي تقدر قيمته بـ 8 ملايين دولار، وهذا العصب يتحكم في القدرة على التنفس.

وقالت سكاي (46 عامًا) لـ "ديلي ميل": "نحن نتحقق فيما إذا كان هناك إهمال طبي محتمل، إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس لفترة طويلة، فهذا يجعلك مريضًا للغاية، إنه ليس سببًا مفاجئًا للوفاة، بل هو شيء ينهكك ويجعلك ضعيفًا".

وعند سؤالها عما إذا كان ذلك قد ساهم في وفاته، أجابت: "بالتأكيد".

الجثمان والتحقيق

مكث جثمان هوجان في دار جنازة في كليارواتر لمدة خمسة أسابيع تقريبًا.

وعن تحقيقاتها حتى الآن، قالت: "الأمر ليس كما في الأفلام حيث تحصل على كل شيء بلحظة. إنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً للاتصال وإرسال طلبات السجلات والحصول على الموافقات وإرسال شهادة الوفاة للحصول على المعلومات. نحن حاليًا في مرحلة التحقيق في احتمال وجود إهمال طبي".

تفاصيل الاتهام وكشف هوية المعالج

برزت ادعاءات مذهلة حول العملية الجراحية عندما أفادت تقارير بأن معالجًا مهنيًا مجهول الهوية كان في منزل هوجان عندما توقف عن التنفس، وقال للشرطة إن العصب "قُطع" خلال الجراحة.

لكن سكاي أوضحت أنه لم يتم قطعه بالكامل، لكنه تَعرض للتلف.

وتكشف "ديلي ميل" أن هذا المعالج هو جاستين مكامي (54 عامًا)، والذي يمتلك منزلاً في لاند أو ليكس بفلوريدا، على بعد حوالي 45 دقيقة من منزل هوجان.

ومنذ تعليقاته المزعومة، اتخذ مكامي خطوات للبقاء بعيدًا عن الأنظار.

وعندما ذهب مراسلو الصحيفة إلى منزله للتحدث معه، فتح الباب لكنه أنكر أنه مكامي، مرددًا: "لا، لا، لا" قبل أن يغلق الباب.

وفي مناسبة أخرى، قالت زوجته تارا (50 عامًا): "جاستين سافر. الأمور ليست جيدة الآن".

تفسيرات وتوضيحات

أكدت سكاي، التي أصبحت الزوجة الثالثة لهوجان في عام 2023، أن مكامي قد تحدث مع الشرطة وأنه حصل على المعلومات من السجلات الطبية، قائلة: "إنه شيء لم يره بعينيه".

وأضافت أن معلومات العصب التالف "ليست جديدة... كل شيء عن جراحة عنقه موثق منذ أن كان على قيد الحياة. لذا لم يحدث شيء جديد مباشرة قبل وفاته".

وأوضحت سكاي الأمور وسط ادعاءات مذهلة حول وفاة هوجان - واسمه الحقيقي تيري بوليا - والتي سُجلت رسميًا على أنها نوبة قلبية.

كما هاجمت نظريات المؤامرة التي سلطت الضوء على طبيب هوجان الشخصي، الدكتور جيرالد فيتزجيرالد، وزعمت أنه ربما وصف له أدوية بشكل مفرط أو قام بتخديره.

ونفت سكاي ذلك بشدة، مؤكدة أن فيتزجيرالد لم يصف له أي دواء أثناء علاقتهما، قائلة: "أرى أن التحدث بتسرع وتشويه سماع الأطباء أمر غير مسؤول".

وردًا على ادعاءات أخطأ فيها قسم شرطة كليارواتر في التحقيق، قالت سكاي: "أعلم أن الحقيقة ستنكشف، لذا أنتظر بأدب، كل شيء موثق جيدًا. أعلم أن الأمر على ما يرام".

وأشادت باحترافية وشمولية تحقيقات الشرطة، مشيرة إلى أنهم فحصوا كاميرات المنزل وجردوا جميع الأدوية وفحصوا السجلات الطبية الواضحة.