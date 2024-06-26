لظرف عائلي طارئ.. فيل فودين يغادر معسكر منتخب إنجلترا

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن فودين غادر المعسكر لحضور ولادة طفله الثالث. بعدما أعلن في أبريل نيسان الماضي أنه وشريكته ريبيكا كوك أنهما ينتظران طفلا ثالثا.

ولم يحدد بعد منافس إنجلترا، التي تصدرت المجموعة الثالثة، في مباراة دور الستة عشر التي ستقام يوم الأحد المقبل.

فودين من اللاعبين الرئيسيين لإنجلترا في البطولة المقامة بألمانيا، إذ شارك في المباريات الثلاث منذ البداية وكاد أن يسجل مرتين في التعادل 1-1 مع الدنمارك لكن القائم منع إحدى محاولاته.

وقدم فودين (24 عاما) أداء رائعا مع مانشستر سيتي في الموسم المنقضي، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تسجيله 19 هدفا في البطولة.

وسجل فودين 27 هدفا في كل المسابقات.