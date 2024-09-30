استمرار استبعاد نجم الترجي.. منتخب تونس لكرة اليد يبدأ إعداده لبطولة العالم 2025

يستعد منتخب تونس لكرة اليد لبداية تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم 2025، التي تحتضنها الدانمارك والنرويج وكرواتيا مطلع العام المقبل.

وأعلن مدرب منتخب تونس لليد محمد علي الصغير عن قائمة من 18 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمدينة الحمامات (شمال شرق البلاد) وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي، والتي تستمر من يوم غد الثلاثاء وحتى 5 أكتوبر المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب التونسي استمرار غياب حارس مرمى الترجي التونسي ونجمه الأول أصيل النملي لأسباب تتعلق بالانضباط وفق ما أكدته مصادر مقربة من منتخب كرة اليد.

وضمت قائمة حراس المرمى يوسف زيان من النجم الساحلي ومطيع ليمام من النادي الإفريقي ومحمد صفر من الترجي.

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كما ضمت القائمة أيضا طارق جلوز وغسان التومي وحازم باشا وجاسر بن حسين وبلال العبدلي و إسلام الجبالي(الترجي الرياضي)، وأنور عياد وطه السماوي وأسامة الرميكي (النادي الإفريقي) وعبد المجيد القابسي وعزيز بن حمودة (جمعية الحمامات) ووجدي خواجة وإسلام حقونة (مكارم المهدية)، ومحمد عمار (نادي ساقية الزيت) يوسف المناعي (نادي كرة اليد بجمال)

ويخوض منتخب تونس منافسات الدور الأول لبطولة العالم 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الدانمرك و إيطاليا والجزائر.

وتقام بطولة العالم 2025 بين 14 يناير و2 فبراير من العام المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، حيث سيكون لقاء الافتتاح في الدانمارك، فيما تحتضن النرويج المباراة النهائية.