إعلام إيراني: ويتكوف غادر لكن المفاوضات النووية لاتزال مستمرة

logo
رياضة

هل يعود كريستيانو رونالدو لإنقاذ مانشستر يونايتد؟

هل يعود كريستيانو رونالدو لإنقاذ مانشستر يونايتد؟
كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 1:43 م

ألمح كوينتون فورتشن، نجم مانشستر يونايتد السابق، إلى أن كريستيانو رونالدو سيكون متحمسًا للانضمام إلى مالكي النادي في أولد ترافورد.

رونالدو قضى سبع سنوات في مانشستر على فترتين، حيث حقق في الأولى دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأسين في كأس الرابطة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويوفنتوس ثم يعود إلى أولد ترافورد مرة أخرى.

 

أخبار ذات علاقة

رونالدو يلتهم ميسي في سباق 100 متر.. شاهد الفيديو المثير

 

على الرغم من رحيله غير المريح بعد خلاف مع المدرب إريك تين هاغ، حيث تم استبعاده من التشكيلة قبل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، أكد فورتشن أن رونالدو سيقفز على أي فرصة للعودة إلى النادي سواء كشريك في الملكية أو كمدرب.

وفي تصريحات لـ BoyleSports، قال فورتشن: "هل يمكن لرونالدو أن يصبح مدربًا؟ أعتقد أنه قادر على فعل أي شيء يضع ذهنه عليه. لقد رأينا ذلك خلال مسيرته". 

وأضاف: "أرى رونالدو شريكًا في النادي وقد ينضم إلى مالكيه؛ لأنه حقق إنجازات مذهلة في كرة القدم وعالم الأعمال أيضا".

وواصل: "هو يحب النادي، والنادي يحبه أيضًا، وإذا أتيحت له فرصة للعمل خلف الكواليس، سينتهز الفرصة".

 

@eremsports

رونالدو يكشف عمره البيولوجي ويصدم الجميع #sportsontiktok

♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports

 

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من موسم كارثي قد ينهي به في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي، وخسر لقب الدوري الأوروبي أمام توتنهام؛ مما أثار غضب الجماهير وانتقادات لمالك النادي سير جيم راتكليف.

يُذكر أن رونالدو تحدث سابقًا عن رغبته في أن يكون مالكًا لنادٍ كبير في المستقبل، مشيرًا إلى أنه إذا أصبح مالكًا لمانشستر يونايتد فسوف يوضح الأمور ويصحح الأخطاء التي يراها في النادي.

حاليًّا، مستقبل رونالدو غير واضح مع انتهاء عقده مع النصر السعودي الشهر المقبل، وقد تلقى عرضًا كبيرًا من نادٍ برازيلي غير معروف قد يسمح له بالمشاركة في كأس العالم للأندية إذا قبل العرض.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC