هل يعود كريستيانو رونالدو لإنقاذ مانشستر يونايتد؟

ألمح كوينتون فورتشن، نجم مانشستر يونايتد السابق، إلى أن كريستيانو رونالدو سيكون متحمسًا للانضمام إلى مالكي النادي في أولد ترافورد.

رونالدو قضى سبع سنوات في مانشستر على فترتين، حيث حقق في الأولى دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأسين في كأس الرابطة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويوفنتوس ثم يعود إلى أولد ترافورد مرة أخرى.

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على الرغم من رحيله غير المريح بعد خلاف مع المدرب إريك تين هاغ، حيث تم استبعاده من التشكيلة قبل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، أكد فورتشن أن رونالدو سيقفز على أي فرصة للعودة إلى النادي سواء كشريك في الملكية أو كمدرب.

وفي تصريحات لـ BoyleSports، قال فورتشن: "هل يمكن لرونالدو أن يصبح مدربًا؟ أعتقد أنه قادر على فعل أي شيء يضع ذهنه عليه. لقد رأينا ذلك خلال مسيرته".

وأضاف: "أرى رونالدو شريكًا في النادي وقد ينضم إلى مالكيه؛ لأنه حقق إنجازات مذهلة في كرة القدم وعالم الأعمال أيضا".

وواصل: "هو يحب النادي، والنادي يحبه أيضًا، وإذا أتيحت له فرصة للعمل خلف الكواليس، سينتهز الفرصة".

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من موسم كارثي قد ينهي به في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي، وخسر لقب الدوري الأوروبي أمام توتنهام؛ مما أثار غضب الجماهير وانتقادات لمالك النادي سير جيم راتكليف.

يُذكر أن رونالدو تحدث سابقًا عن رغبته في أن يكون مالكًا لنادٍ كبير في المستقبل، مشيرًا إلى أنه إذا أصبح مالكًا لمانشستر يونايتد فسوف يوضح الأمور ويصحح الأخطاء التي يراها في النادي.

حاليًّا، مستقبل رونالدو غير واضح مع انتهاء عقده مع النصر السعودي الشهر المقبل، وقد تلقى عرضًا كبيرًا من نادٍ برازيلي غير معروف قد يسمح له بالمشاركة في كأس العالم للأندية إذا قبل العرض.