برشلونة يتلقى أخبارًا إيجابية عن المصابين قبل الكلاسيكو
مع انطلاق فترة التوقف الدولي ربما يتلقى نادي برشلونة أخبارًا إيجابية عن أبرز لاعبيه المصابين، حيث سيغيب بعضهم عن منتخبات بلادهم من أجل التعافي والحصول على الراحة اللازمة، قبل مواجهة الفريق المقبلة في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام الغريم ريال مدريد.
وتعادل برشلونة بهدفين لهدفين مع مضيفه غرناطة، أمس، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويهبط للمركز الثالث.
ويستعد البلوغرانا لمواجهة ريال مدريد المتصدر في الكلاسيكو يوم الـ28 من أكتوبر الحالي، حيث يريد استعادة كل لاعبيه المصابين قبلها.
وعانى برشلونة مؤخرًا من إصابات مؤثرة أبرزها إصابة الهولندي فرينكي دي يونغ ثم البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وأخيرًا كوندي ولامين يامال، الذي تعرَّض للإصابة قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول لمواجهة الفريق الأندلسي.
وقال الصحفي جيرارد روميرو، إن "لامين يامال سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل بعد الإصابة العضلية التي تعرَّض لها أمس في منطقة البطن، ولن ينضم بالتالي لمعسكر منتخب إسبانيا".
فيما أصيب دي يونغ في كاحله خلال مواجهة سيلتا فيغو، وذكرت تقارير أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع.
فيما ذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن ليفاندوفسكي، الذي تعرَّض للإصابة في الكاحل خلال مباراة بورتو، بالإضافة إلى رافينيا وبيدري سيحصلون على التصريح الطبي للمشاركة في تدريبات الفريق ليكونوا متاحين لمباراة الكلاسيكو.
ومن المقرر أن يبدأ رافينيا مرحلة التعافي وهناك احتمال أن يعود قريبًا بعد فترة التوقف الدولي.
أما كوندي فقد أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن ريال مدريد.