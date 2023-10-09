برشلونة يتلقى أخبارًا إيجابية عن المصابين قبل الكلاسيكو

مع انطلاق فترة التوقف الدولي ربما يتلقى نادي برشلونة أخبارًا إيجابية عن أبرز لاعبيه المصابين، حيث سيغيب بعضهم عن منتخبات بلادهم من أجل التعافي والحصول على الراحة اللازمة، قبل مواجهة الفريق المقبلة في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام الغريم ريال مدريد.

وتعادل برشلونة بهدفين لهدفين مع مضيفه غرناطة، أمس، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويهبط للمركز الثالث.

ويستعد البلوغرانا لمواجهة ريال مدريد المتصدر في الكلاسيكو يوم الـ28 من أكتوبر الحالي، حيث يريد استعادة كل لاعبيه المصابين قبلها.