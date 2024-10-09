منصب جديد ليورغن كلوب

ذكرت صحيفة "بيلد"، اليوم الأربعاء، أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، سيصبح رئيسا لعمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول.

وكانت تكهنات كثيرة ربطت كلوب باحتمال تولي تدريب منتخبي ألمانيا وإنجلترا بعدما أنهى المدرب المخضرم (57 عاماً) مشواراً ناجحاً استمر تسع سنوات مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وصدم كلوب العالم في يناير الماضي عندما أعلن أنه سيرحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وودع الألماني جماهير ملعب آنفيلد بطريقة عاطفية في الجولة الأخيرة من الموسم.

وتعاقد ليفربول مع الهولندي آرني سلوت مدرب فينوورد السابق خلفاً لكلوب في مايو الماضي.

ووفقا لما ذكرته التقارير، فإن "كلوب حصل على خيار يسمح له بمغادرة منصبه الجديد ليصبح مدرب المنتخب الألماني في المستقبل، كخليفة محتمل لجوليان ناغلسمان".

وتابع: "اعتبارًا من يناير، سيقوم كلوب بتقديم المشورة لجميع فرق ريد بول (لايبزيغ، سالزبورغ، نيويورك، وغيرها) في شؤون التدريب، فلسفة اللعب، تطوير اللاعبين والمدربين، الانتقالات وغير ذلك؛ إذ كان أوليفر مينتزلاف مصممًا على التعاقد مع كلوب".