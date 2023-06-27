تقرير: النصر وتشيلسي يوقعان عقود إتمام صفقة حكيم زياش

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، فإن النصر السعودي وتشيلسي الإنجليزي، وقعا جميع العقود والوثائق الخاصة بانتقال زياش إلى النصر.

وسيجاور زياش، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر الموسم المقبل، كما إنه من المحتمل أن ينضم إليهما مارسيلو بروزوفيتش الذي توصل لاتفاق مع مسؤولي "العالمي".

وأكد رومانو أن زياش سيخضع للفحص الطبي خلال الأيام المقبلة، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميا بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.