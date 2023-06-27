تقرير: النصر وتشيلسي يوقعان عقود إتمام صفقة حكيم زياش
وقع ناديَي النصر السعودي وتشيلسي الإنجليزي، عقود بيع النجم المغربي حكيم زياش من النادي اللندني، قادمًا إلى فريق العاصمة الرياض.
ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، فإن النصر السعودي وتشيلسي الإنجليزي، وقعا جميع العقود والوثائق الخاصة بانتقال زياش إلى النصر.
وسيجاور زياش، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر الموسم المقبل، كما إنه من المحتمل أن ينضم إليهما مارسيلو بروزوفيتش الذي توصل لاتفاق مع مسؤولي "العالمي".
وأكد رومانو أن زياش سيخضع للفحص الطبي خلال الأيام المقبلة، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميا بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.
ومنذ انضمامه للفريق قادمًا من أياكس في 2020، لعب زياش 107 مباريات بقميص "البلوز" سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 13 وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر القاري في 2021.
وخاض زياش، صاحب الـ30 عامًا، 24 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنقضي، لكنه لم يسجل أي هدف، واكتفى بصناعة 3 أهداف لزملائه.
ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.