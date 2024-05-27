الترجي يصدر بيانًا رسميًا عن أحداث مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أصدر نادي الترجي التونسي، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا بشأن أحداث مباراة الإياب التي جمعت الفريق مع الأهلي المصري على ستاد القاهرة، في الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الترجي عبر بيانه إن الأهلي حصل على 500 تذكرة مجانية في لقاء الذهاب على ستاد (حمادي العقربي) بعد مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأشار البيان إلى أن الترجي حصل في مباراة الإياب على ألفي تذكرة مجانية، ولكن الإدارة طالبت بزيادة عدد جماهيره في لقاء الإياب.