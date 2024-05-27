الترجي يصدر بيانًا رسميًا عن أحداث مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
أصدر نادي الترجي التونسي، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا بشأن أحداث مباراة الإياب التي جمعت الفريق مع الأهلي المصري على ستاد القاهرة، في الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال الترجي عبر بيانه إن الأهلي حصل على 500 تذكرة مجانية في لقاء الذهاب على ستاد (حمادي العقربي) بعد مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وأشار البيان إلى أن الترجي حصل في مباراة الإياب على ألفي تذكرة مجانية، ولكن الإدارة طالبت بزيادة عدد جماهيره في لقاء الإياب.
وأكد النادي التونسي أن السفير التونسي في القاهرة ورئيس بعثة الترجي تواجدا في اجتماع رفيع المستوى مع الأمن المصري وكبار المسؤولين؛ لمحاولة زيادة أعداد تذاكر الفريق التونسي في ظل توافد جماهير الترجي لحضور اللقاء، كما تم التقدم بطلب رسمي خلال الاجتماع الفني للمباراة.
وأشار الترجي في بيانه إلى أن هناك ما يقرب من 6 آلاف مشجع للفريق التونسي حضروا اللقاء على ستاد الترجي، ولكن محاولات دخول باقي الجماهير لم تُكلل بالنجاح.
واعترف الترجي بإصابة أحد مشجعيه خلال التدافع أثناء محاولة دخول الملعب، كما أكد النادي التونسي أن الإدارة نقلت المشجع إلى أحد المستشفيات بعد التواصل مع السفارة التونسية؛ إذ تكفل أحد أحباء الترجي بتكاليف علاجه.
وأتم البيان: "تمت إعادة المشجع رفقة البعثة الرسمية للنادي في طائرة خاصة، حيث يتلقى علاجه إلى الآن في أحد المستشفيات المتعاقدة مع النادي في تونس".