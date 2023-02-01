"خطأ فني" وراء عدم تصويت فلسطين لملف السعودية لاستضافة كأس آسيا

وقال جبريل الرجوب في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "حدث خطأ فني تسبب في عدم التصويت للسعودية، بسبب عدم علمي بوجود تصويت".

وأوضح: "أنا شخصيًا غادرت بعد انتخاب ممثلي اتحاد آسيا في المكتب التنفيذي، وغادرت قبل التصويت لأسباب صحية، واعتذرت لأمين عام الاتحاد السعودي الذي قال لي إنه لن يكون هناك تصويت".

وأضاف: "من الواضح أن مندوبنا أخطأ لأنه أول مرة يشارك في مثل هذه العملية التصويتية، خاصة أنني لا أعلم أن هناك تصويت".