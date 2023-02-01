"خطأ فني" وراء عدم تصويت فلسطين لملف السعودية لاستضافة كأس آسيا
كشف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حقيقة امتناع دولة فلسطين عن التصويت لصالح ملف السعودية لاستضاف كأس آسيا 2027.
وحصلت السعودية على أصوات 43 دولة لتنظيم كأس أمم آسيا 2027، من أصل 45 صوتا، وامتنع عن التصويت كل من فلسطين وتركمانستان.
وقال جبريل الرجوب في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "حدث خطأ فني تسبب في عدم التصويت للسعودية، بسبب عدم علمي بوجود تصويت".
وأوضح: "أنا شخصيًا غادرت بعد انتخاب ممثلي اتحاد آسيا في المكتب التنفيذي، وغادرت قبل التصويت لأسباب صحية، واعتذرت لأمين عام الاتحاد السعودي الذي قال لي إنه لن يكون هناك تصويت".
وأضاف: "من الواضح أن مندوبنا أخطأ لأنه أول مرة يشارك في مثل هذه العملية التصويتية، خاصة أنني لا أعلم أن هناك تصويت".
وعلى الجانب الآخر اتفق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع تصريحات جبريل الرجوب، مؤكدا أن عدم تصويت فلسطين للسعودية بسبب "خطأ فني".
وقال المسحل: "ما حدث من الاتحادين الفلسطيني والتركمانستاني خطأ فني بسبب عدم علمهما بوجود تصويت".
وأكد ياسر المسحل أن الملف السعودي نال الموافقة والاستحسان من جميع الاتحادات الآسيوية.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء فوز السعودية رسميا بشرف تنظيم كأس آسيا 2027 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة.
وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.
وكانت المنافسة انحصرت قبلها بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلا من الصين.
وستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022 واستقطبت مؤخرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لنادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يورو (217 مليون دولار).
وفازت السعودية بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم تسبق لها استضافة البطولة.