بعد فشل التعاقد مع ناغلزمان.. لويس إنريكي على طاولة باريس سان جيرمان
ذكرت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد فشل المفاوضات مع جوليان ناغلزمان.
وبحسب "ليكيب"، فقد انهارت المفاوضات، وفقدت الثقة بين إدارة باريس سان جيرمان وناغلزمان، وبات لويس إنريكي أحد الأسماء التي تظهر الآن بقوة أكبر.
ويبحث باريس سان جيرمان عن مدرب رفيع المستوى قادر على السيطرة على غرفة ملابس معقدة، ومليئة بالنجوم.
كما يبحث النادي الفرنسي عن مدرب لديه التحدي المتمثل في إقناع كيليان مبابي بأنه يمكن أن يبقى في الفريق.
وتم اختيار ناغلزمان في البداية قبل أن يتم قطع المفاوضات.
وظهر "إنريكي"، الآن، كواحد من أقوى المرشحين بعد فشل تعيينه مدربًا لتوتنهام أو تشيلسي.
ويريد مدرب برشلونة السابق العودة إلى نادٍ رفيع المستوى بعد قضاء بعض الوقت مع المنتخب الإسباني.
وكان "إنريكي" مدربًا لبرشلونة عندما خسر 0/4 أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، موسم 2016/2017، قبل أن يفوز برشلونة على ملعبه 6/1 في ريمونتادا شهيرة ويصعد إلى دور الـ8.
وإلى جانب إنريكي ربطت صحيفة "سبورت" كل من تياغو موتا وتشابي ألونسو بتدريب باريس سان جيرمان.
ويتعين على باريس سان جيرمان تعيين مدرب بشكل سريع للمضي قدمًا في خطط الانتقالات الصيفية الخاصة بهم.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إقالة المدرب الحالي كريستوف غالتييه الذي تولّى تدريب الفريق لموسم واحد فقط خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو.
ونال باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكنه ودَّع من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.