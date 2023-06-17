بعد فشل التعاقد مع ناغلزمان.. لويس إنريكي على طاولة باريس سان جيرمان

كما يبحث النادي الفرنسي عن مدرب لديه التحدي المتمثل في إقناع كيليان مبابي بأنه يمكن أن يبقى في الفريق.

وتم اختيار ناغلزمان في البداية قبل أن يتم قطع المفاوضات.

وظهر "إنريكي"، الآن، كواحد من أقوى المرشحين بعد فشل تعيينه مدربًا لتوتنهام أو تشيلسي.

ويريد مدرب برشلونة السابق العودة إلى نادٍ رفيع المستوى بعد قضاء بعض الوقت مع المنتخب الإسباني.

وكان "إنريكي" مدربًا لبرشلونة عندما خسر 0/4 أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، موسم 2016/2017، قبل أن يفوز برشلونة على ملعبه 6/1 في ريمونتادا شهيرة ويصعد إلى دور الـ8.