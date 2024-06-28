لاعب جديد يرحل عن الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الإدارة وافق على طلب ياسر الذي تقدم به في وقت سابق، وطلب فيه الرحيل عن صفوف الفريق؛ بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة خلال الفترة الماضية.

ولبى نادي الزمالك طلب المدافع الفلسطيني، واتفق معه على الرحيل بشكل نهائي وعلى إنهاء التعاقد وعدم استمرار اللاعب في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر: "سيرحل ياسر حمد عن صفوف الفريق الأبيض، بنهاية الشهر الجاري، ولن يستكمل باقي مباريات الموسم، حيث يرغب في إنهاء مفاوضاته مع فريقه الجديد، قبل فترة الإعداد للموسم المقبل".

واختتم: "مجلس الإدارة قرر إنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب الفلسطيني، حيث سيحصل على جزء من مستحقاته المالية، مقابل توقيع مخالصة، كي لا يقوم بشكوى النادي في الـ"فيفا".