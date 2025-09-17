ضربة موجعة لنادي الهلال قبل مواجهة الأهلي السعودي في روشن

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة سيموني إنزاغي صدمة قوية بعد تشخيص إصابة جواو كانسيلو، والتي تعرض لها في مواجهة الدحيل القطري، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرض كانسيلو للإصابة في الدقيقة 37؛ وذلك في لعبة الهدف الذي سجله الدحيل، عن طريق نجمه الجزائري عادل بولبينة.

ولم يستطع الظهير البرتغالي التحامل على نفسه، أكثر من 3 دقائق بعد هذه الإصابة؛ ليتم استبداله بزميله الشاب حمد اليامي، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد الفراج، فإن "كانسيلو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وللأسف اللاعب لديه قابلية لهذا النوع من الإصابات، ومتوقع أن يكون لديه تمزق عضلي، وغيابه شبه مؤكد عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري".

فيما قال الإعلامي إبراهيم العنقري: "هي إصابة تضرب منظومة الهلال؛ لأنه لاعب مثل كانسيلو فهو من مفاتيح اللعب الهجومية بسبب عرضياته، وأفكاره هي قوة هلالية ستختفي أمام الأهلي، وهي خسارة كبيرة للفريق، واللاعب المباراة الماضية رأيناه استبدل وتم وضع الثلج على عضلته فكان يجب أن يتم إراحته وعدم إجهاده بهذا الشكل".

وقلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على حساب ضيفه الدحيل القطري، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق بذلك الهلال أول 3 نقاط في مستهل مشواره، ليلحق بفرق الأهلي السعودي، والشارقة والوحدة الإماراتيين في صدارة منطقة الغرب.

ويلتقي الهلال مع مضيفه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يلعب الدحيل ضد الأهلي السعودي، لكن قبل ذلك، سيلعب الهلال ضد الأهلي في قمة مرتقبة بالدوري السعودي يوم الجمعة المقبل.