ضمن العرب الحصول على ميدالية أولمبية جديدة قبل انطلاق منافسات اليوم الخميس من عمر أولمبياد باريس 2024 والتي تشهد مواجهة مرتقبة بين منتخبي مصر والمغرب لتحديد صاحب المركز الثالث في منافسات كرة القدم.

وسيحصل أحد المنتخبين على أول ميدالية أولمبية في تاريخه بمنافسات كرة القدم الأولمبية كما أنها الميدالية الثامنة للعرب في المنافسات الجارية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحقق العرب ذهبية عن طريق الجزائرية كيليا نمور لاعبة الجمباز بجانب ذهبية أخرى للعداءة البحرينية وينفريد يافي وحصد العداء المغربي سفيان بقالي ذهبية سباق 3000 متر موانع كما حقق التونسي فارس الفرجاني فضية سلاح السابر.

وفاز المصري محمد السيد بميدالية برونزية في سلاح المبارزة بجانب التونسي أحمد خليل الجندوبي في التايكوندو، كما ضمنت الملاكمة الجزائرية الحصول على ميدالية ذهبية أو فضية قبل خوض النزال النهائي غدًا الجمعة.

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وتشهد مواجهة مصر والمغرب بعض المعارك الفردية التي تشعل هذا الصدام الكروي المثير على ملعب "لا بوغوار" بمدينة نانت الفرنسية وهو ما تسرده "إرم نيوز" في التقرير التالي:

إبراهيم عادل يصارع حكيمي

تشهد مواجهة البرونزية صراعًا ثنائيًا من نوع خاص بين إبراهيم عادل جناح منتخب مصر وأفضل لاعب في كأس أفريقيا تحت 23 عامًا والمغربي أشرف حكيمي قائد منتخب بلاده ونجم باريس سان جيرمان.

ويعيش إبراهيم عادل حالة فنية رائعة بعدما سجل 3 أهداف في أولمبياد باريس، وارتبط اسمه بالرحيل لأندية كبرى في الدوري الإسباني والفرنسي.

ويأمل اللاعب المصري مواصلة تألقه في لقاء المغرب، ولكنه يصطدم بخبرات أشرف حكيمي اللاعب المتميز دفاعياً، كما أنه يعد أحد مفاتيح لعب المغرب هجوميًا بانطلاقاته السريعة.

وسجل حكيمي هدفًا، وصنع آخر في مشاركته الحالية بأولمبياد باريس بخلاف روحه القيادية مع المنتخب المغربي التي تلعب دورًا كبيرًا في تقدم أسود الأطلس لهذه المرحلة.

الخنوس يتحدى النني

تشهد معركة خط الوسط صدامًا قويًا بين بلال الخنوس لاعب المغرب ومحمد النني قائد منتخب مصر.

ويعتمد منتخب مصر على خبرات النني في خط الوسط وقدرته على ضبط إيقاع اللعب والتمرير بشكل مميز مع مجهود وافر في خط الوسط.

وقدم النني مستويات رائعة في أولمبياد باريس، والتي سينضم بعدها لمعسكر فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي.

ويعتمد أيضًا منتخب المغرب على بلال الخنوس لاعب وسط جينك البلجيكي من أجل صناعة اللعب وإمداد زملائه بتمريرات حاسمة.

وصنع الخنوس صاحب الـ 20 عامًا هدفين في مشاركته الحالية مع منتخب المغرب، ويعد من أهم عناصر الأسود الهجومية.

رحيمي ودفاع الفراعنة

تتجه الأنظار إلى سفيان رحيمي هداف أولمبياد باريس حتى الآن برصيد 6 أهداف وقائد هجوم المغرب.

ويسعى رحيمي لرفع رصيده التهديفي بهز شباك الفراعنة من أجل تعزيز مكانته كهداف للأولمبياد بجانب مساعدة بلاده على حصد البرونزية.

ويواجه منتخب مصر أزمة دفاعية في غياب عمر فايد للإيقاف، ويعتمد المدرب البرزيلي روجيرو ميكالي على الثنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد في خط الدفاع لإيقاف خطورة رحيمي.

الزلزولي وشحاتة

يعول أيضًا منتخب المغرب على انطلاقات الجناح الأيسر عبد الصمد الزلزولي لخلخلة دفاعات الفراعنة.

ولكن الزلزولي سيواجه قدرات دفاعية مميزة للظهير الأيمن محمد شحاتة الذي يشغل هذا المركز بعد إصابة أحمد عيد.