لماذا يثق باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي؟

مهلة لمبابي

وكان برنامج "الشرينغيتو" الإسباني قد كشف أن ريال مدريد منح كيليان مبابي مهلة 15 يومًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.

وبحسب البرنامج الشهير، فإن ريال مدريد منح مبابي 15 يومًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله؛ لأنه لا يثق باللاعب.

وقبل أيام أكد موقع "ريليفو" الإسباني أن ريال مدريد يُعد عرضه الأخير لتقديمه لمبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.

وأوضخ الموقع إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائمًا التعاقد مع مبابي في 2024؛ ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.