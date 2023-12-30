لماذا يثق باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي؟
قالت صحيفة "ليكيب"، إن باريس سان جيرمان يثق في تجديد عقد نجمه كيليان مبابي.
ويحق لمبابي التفاوض مع أي ناد بداية من 1 يناير المقبل (يوم الإثنين) دون موافقة باريس سان جيرمان مع تبقي 6 أشهر على نهاية العقد بين الطرفين.
ورغم ذلك ذكرت الصحيفة الشهيرة أن مسؤولي باريس سان جيرمان يشعرون "بحالة من التفاؤل الشديد" بشأن بقاء مبابي في حديقة الأمراء.
وقالت "ليكيب": "يعتقد مسؤولو باريس سان جيرمان أن لديهم فرصة جيدة للاحتفاظ بمبابي بعد نهاية تعاقده كما حدث في 2022".
وكان مبابي قريبا جدا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2022 حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى 2025.
لكن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قال في يونيو الماضي إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، وإنه لن يفعل بند التجديد حتى 2025، ما يعني رحيله مجانا في 30 يونيو المقبل.
وأكدت الصحيفة أن حالة التفاؤل ببقاء مبابي تحولت إلى شعور بالثقة لدى مسؤولي باريس سان جيرمان.
وأشارت: "ما يزال مصير مبابي مجهولا مع علم الإدارة الباريسية بالاهتمام القوي لنادي ريال مدريد بالتعاقد معه".
وأوضحت أن إدارة باريس سان جيرمان لا تشعر بالقلق أو حاجتها للدخول في مفاوضات مكثفة بسبب البند الذي يسمح بتمديد عقد مبابي حتى 2025".
وذكرت أنه يتبقى تفاصيل صغيرة لإقناع مبابي بتجديد عقده رغم أنه أولوية لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن ريال مدريد لم يعد "مهووسا" بالتعاقد مع مبابي، ولا يعتبر أن الصفقة ركيزة أساسية في مشروعه الرياضي.
مهلة لمبابي
وكان برنامج "الشرينغيتو" الإسباني قد كشف أن ريال مدريد منح كيليان مبابي مهلة 15 يومًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.
وبحسب البرنامج الشهير، فإن ريال مدريد منح مبابي 15 يومًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله؛ لأنه لا يثق باللاعب.
وقبل أيام أكد موقع "ريليفو" الإسباني أن ريال مدريد يُعد عرضه الأخير لتقديمه لمبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.
وأوضخ الموقع إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائمًا التعاقد مع مبابي في 2024؛ ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.