أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (فيديو)

سجل برناردو سيلفا الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره ريال مدريد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد للثأر من مانشستر سيتي، الذي أطاح به من نصف نهائي نسخة الموسم الماضي، بعد الفوز بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

ويعتبر ريال مدريد الأكثر تتويجًا باللقب القاري برصيد 14 بطولة، فيما يعد مانشستر سيتي هو حامل اللقب بعدما توّج به للمرة الأولى في مسيرته.

وجاء الهدف الأول مبكرا مع الدقيقة الثانية إثر تصويبة خادعة من ركلة حرة مباشرة غالطت حارس ريال مدريد وتسكن الشباك.