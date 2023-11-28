فينيسيوس ينهي سلسلة نيمار ويتوج بـ"أفضل لاعب برازيلي"
توج فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والجناح تاميريس نجم كورينثيانز، بجائزة السامبا الذهبية "سامبا دي أورو" لعام 2023.
وتُمنح الجائزة السنوية لأفضل اللاعبين البرازيليين داخل البلاد وخارجها.
كما توج ماركوس ليوناردو لاعب سانتوس بكأس أفضل لاعب تحت 20 عامًا، وهي الجائزة التي منحت لأول مرة.
وأنهى فينيسيوس سلسلة 3 جوائز متتالية لنيمار جونيور لاعب الهلال السعودي الحالي، حيث حققها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وحقق نيمار جائزة أفضل لاعب برازيلي ست مرات، وهو أكثر من حققها على مر التاريخ.
وجاء نيمار في المركز الثاني العام 2023، يليه زميله السابق في باريس سان جيرمان، المدافع ماركينيوس.
وتفوق ماركوس ليوناردو أفضل لاعب شاب على فيتور روكي لاعب أتليتيكو بي آر وإندريك لاعب بالميراس.
والجائزة مقدمة من موقع سامبافوت ويتم تحديد الفائز من خلال اللاعبين السابقين والصحفيين، والتصويت عبر الإنترنت.
الفائزون السابقون:
2008: كاكا (ميلان)
2009: لويس فابيانو (إشبيلية)
2010: مايكون (إنتر ميلان)
2011: تياغو سيلفا (ميلان)
2012: تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان)
2013: تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان)
2014: نيمار (برشلونة)
2015: نيمار (برشلونة)
2016: فيليب كوتينيو (ليفربول)
2017: نيمار (برشلونة/باريس سان جيرمان)
2018: روبرتو فيرمينو (ليفربول)
2019: أليسون (ليفربول)
2020: نيمار (باريس سان جيرمان)
2021: نيمار (باريس سان جيرمان)
2022: نيمار (باريس سان جيرمان)
2023: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)