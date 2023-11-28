فينيسيوس ينهي سلسلة نيمار ويتوج بـ"أفضل لاعب برازيلي"

وأنهى فينيسيوس سلسلة 3 جوائز متتالية لنيمار جونيور لاعب الهلال السعودي الحالي، حيث حققها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وحقق نيمار جائزة أفضل لاعب برازيلي ست مرات، وهو أكثر من حققها على مر التاريخ.

وجاء نيمار في المركز الثاني العام 2023، يليه زميله السابق في باريس سان جيرمان، المدافع ماركينيوس.

وتفوق ماركوس ليوناردو أفضل لاعب شاب على فيتور روكي لاعب أتليتيكو بي آر وإندريك لاعب بالميراس.

والجائزة مقدمة من موقع سامبافوت ويتم تحديد الفائز من خلال اللاعبين السابقين والصحفيين، والتصويت عبر الإنترنت.