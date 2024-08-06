عاشت الجزائرية إيمان خليف فرحة عارمة بعد التأهل للمباراة النهائية لمنافسات الملاكمة للسيدات لوزن أقل من 66 كغم مساء اليوم الثلاثاء.

وتغلبت إيمان خليف على منافستها التايلاندية جانجيم سوانافينغ بنتيجة (5-0) في نصف النهائي.

وأظهرت إيمان خليف فرحتها بعد الفوز على حساب منافستها التايلاندية باحتفال راقص عقب نهاية المباراة.

وضمنت الملاكمة الجزائرية الحصول على ميدالية أولمبية بعدما تأهلت إلى نصف النهائي.

ونالت إيمان خليف دعمًا جماهيريًا كبيرًا من جانب مشجعي الجزائر في صالة "رولان غاروس" التي استضافت النزال.

واحتفل العشرات أمام منزل عائلة إيمان خليف في الجزائر وسط أجواء مميزة بعد المباراة التي نالت متابعة كبيرة.

وبدأت إيمان خليف مشوارها في أولمبياد باريس بالتغلب على الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من المواجهة.

وفازت الملاكمة الجزائرية على المجرية أنا لوكا هاموري (5-0) يوم السبت الماضي في ربع النهائي قبل عبور نزال نصف النهائي.

وحقق العرب حتى الآن الميدالية الذهبية في منافسات الجمباز عن طريق الجزائرية كيليا نمور كما حققت التونسي فارس الفرجاني الميدالية الفضية في سلاح السابر.

وحقق المصري محمد السيد الميدالية البرونزية في سلاح المبارزة.