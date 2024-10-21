ملخص وأهداف مباراة الأهلي السعودي ضد الريان القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

فاز الأهلي السعودي على مضيفه الريان القطري بنتيجة 2-1، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق الأهلي الفوز الثالث على التوالي بالعلامة الكاملة محتلاً وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن الهلال السعودي المتصدر بينما يبقى الريان بلا رصيد.

وتقدم "إرم نيوز" أهداف وملخص أحداث مباراة الأهلي السعودي ضد الريان القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة، خلال السطور التالية:

التشكيل الرسمي للمباراة

عمر السومة نجم الأهلي السعودي السابق والعربي القطري الحالي يحضر المباراة

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: تسديدة قوية للأهلي فوق العارضة

الدقيقة 7: محاولة خطيرة للريان من عرضية تريزيغيه وتسديدة حازم خميس بجوار القائم

الدقيقة 8: تصويبة قوية من تريزيغيه بجانب القائم

الدقيقة 11: توني يبعد محاولة قريبة للريان

الدقيقة 16: الأهلي يتقدم بهدف في مرمى الريان عن طريق غابري فيغا

احتفالية فيغا

احتفال جماهير الأهلي بالهدف

الدقيقة 22: فرصة قريبة ضائعة للأهلي

الدقيقة 26: التحام بين توني ولاعب الريان

الدقيقة 38: فراس البريكان يحرز الهدف الثاني للأهلي

احتفالية فراس البريكان

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 2-0

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 48: إصابة ميريح ديميرال ومشاركة فهد الحمد على حسابه

الدقيقة 59: محرز يفقد السيطرة على الكرة في منطقة جزاء الريان

الدقيقة 62: فرصة خطيرة ضائعة من توني مع تألق الحارس باو فيكتور

الدقيقة 64: الريان يحرز هدفا في مرمى الأهلي عن طريق فهد الحمد بالخطأ في شباكه

احتفال جماهير الريان

الدقيقة 70: عبد الرحمن الصانبي يبعد فرصة خطيرة للريان

الدقيقة 72: دفاع الريان يبعد فرصة خطيرة للأهلي من كرة عرضية

الدقيقة 76: مشاركة فيرمينو وسميحان النابت بدلا من توني وفيغا

الدقيقة 78: تسديدة ضائعة من رياض محرز

الدقيقة 83: الصانبي يبعد ضربة رأس خطيرة للريان

الدقيقة 83: الريان يطالب بضربة جزاء بداعي لمسة يد

الدقيقة 84: الحكم يؤكد عدم وجود مخالفة ويرفض احتساب ضربة جزاء للريان

الدقيقة 90: كرة عرضية من سميحان النابت أبعدها دفاع الريان

الدقيقة 90+4: محرز يحرز فرصة قريبة للأهلي

نهاية اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1