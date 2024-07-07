أنتوني تورجيس يفوز بالمرحلة 9 لسباق فرنسا للدراجات

فاز الفرنسي أنتوني تورجيس بالمرحلة التاسعة لسباق فرنسا للدراجات اليوم الأحد، والتي امتدت لمسافة 199 كيلومترًا، وبدأت وانتهت في تروا.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.

واحتل البريطاني توم بيدكوك المركز الثاني في المرحلة، بينما حل الكندي ديريك جي ثالثًا.

والتزم بوغاتشر بأسلوبه الشجاع، وهاجم حامل اللقب يوناس فينجارد بلا هوادة في المرحلة التي امتدت على الحصى.

وعبر بوغاتشر خط النهاية ضمن المجموعة الرئيسة مع ريمكو إيفانبول وبريموش روجليتش وفينجارد بعد أن تسابق حامل اللقب لنصف المرحلة تقريبًا بدراجة زميله بعد تعرضه لثقب.

ومع دخول يوم الراحة الأول غدًا الاثنين، يتقدم بوغاتشر على إيفانبول بفارق 33 ثانية وفينجارد بفارق 1:15 دقيقة وروجليتش بفارق 1:36 دقيقة.

وحافظ تورجيس على هدوئه في الجزء السريع الأخير من السباق ليهزم البريطاني بيدكوك والكندي جي، ويمنح فريقه توتال إنرجيز أول انتصار في سباق فرنسا منذ عام 2017.

وقال تورجيس الذي حقق فوزه الأول منذ 2019 "إنه أمر لا يصدق. كنت أحاول منذ سنوات تحقيق إنجاز كبير. انتابتني مشاعر جيدة. لقد صمدت هناك، وسقطت عدة مرات، لقد كان يومًا طويلًا".