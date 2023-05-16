الفيحاء السعودي يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه

أعلن نادي الفيحاء المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، مشاركته في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وسيشارك الفريق بصفته بطلا لكأس ملك السعودية لموسم 2021-2022 وذلك بعد تتويج الهلال، وصيف بطل دوري أبطال آسيا، بكأس الملك في الموسم الحالي بعدما فاز بالدوري السعودي في الموسم الماضي.

وقال نادي الفيحاء عبر حسابه على تويتر: "ضمن الفريق بحصوله على الرخصة الآسيوية المشاركة المباشرة في النسخة القادمة لدوري أبطال آسيا".