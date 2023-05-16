الفيحاء السعودي يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه
خصص الاتحاد الآسيوي ثلاثة مقاعد مباشرة للسعودية بالإضافة لمقعد من الملحق المؤهل للبطولة في الموسم المقبل.
أعلن نادي الفيحاء المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، مشاركته في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
وسيشارك الفريق بصفته بطلا لكأس ملك السعودية لموسم 2021-2022 وذلك بعد تتويج الهلال، وصيف بطل دوري أبطال آسيا، بكأس الملك في الموسم الحالي بعدما فاز بالدوري السعودي في الموسم الماضي.
وقال نادي الفيحاء عبر حسابه على تويتر: "ضمن الفريق بحصوله على الرخصة الآسيوية المشاركة المباشرة في النسخة القادمة لدوري أبطال آسيا".
ضمن الفريق بحصوله على الرخصة الآسيوية المشاركة المباشرة في النسخة القادمة لدوري أبطال آسيا
حساب نادي الفيحاء على تويتر
"وتمكن الفيحاء من حجز المقعد الثالث المباشر بدلا من الرابع بعد فوز الهلال بكأس ملك السعودية في الموسم الحالي، وهو المتأهل مسبقا لدوري أبطال آسيا بصفته بطلا للدوري العام الماضي".
وخصص الاتحاد الآسيوي ثلاثة مقاعد مباشرة للسعودية بالإضافة لمقعد من الملحق المؤهل للبطولة في الموسم المقبل.