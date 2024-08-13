يعانق الغيوم.. النصر يعلن جاهزية رونالدو بصورة أيقونية (شاهد)

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي صورة لنجمه وقائده كريستيانو رونالدو، بمثابة رسالة قوية قبل بداية مشاركة الفريق في منافسات كأس السوبر السعودي غدًا الأربعاء.

ويسعى النصر تحت قيادة نجمه البرتغالي هداف دوري روشن للمحترفين برصيد 35 هدفًا (رقم قياسي) لإحراز أول لقب قبل بداية الموسم الجديد، وذلك عندما يواجه نادي التعاون في نصف النهائي غدًا الأربعاء بداية من الساعة الـ07.15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانضم رونالدو الأسبوع الماضي لمعسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد، قبل أن يسافر ضمن بعثة ناديه إلى مدينة أبها أمس الاثنين، ويخوض تدريباته تأهبًا لمواجهة التعاون.

ونشر النصر على حسابه الرسمي صورة لكريستيانو رونالدو من التدريبات، وهو يصعد عاليًا جدًّا لاستقبال كرة وتسديدها بالرأس في الشباك مثلما فعل ذلك في أكثر من مباراة، خصوصًا مع ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

وعلق حساب النصر في منصة "إكس" على الصورة بعبارات "رونالـدو .. يُعـانق غيـوم أبهـا" في إشارة إلى القفزة العالية للنجم البرتغالي.

وكان النجم البرتغالي خطف الأضواء في موسم 2020 - 2021 عندما سجل هدفًا خياليًّا بقفزة عالية جدًّا أمام سامبدوريا ضمن الدوري الإيطالي.

ويخوض رونالدو موسمه الثالث مع النصر، بعد أن كان انضم إلى النادي في يناير 2023، ولعب النصف الثاني من ذلك الموسم.

وتقام مواجهة النصر وصيف بطل الدوري والتعاون رابع الترتيب الأربعاء، فيما تدور المواجهة الافتتاحية بين الهلال بطل الدوري والأهلي ثالث ترتيب الدوري اليوم الثلاثاء.

وتدور المباراة النهائية يوم السبت الـ17 من أغسطس في الساعة الـ07:15 مساءً في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.