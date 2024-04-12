كولر يفاجئ الأهلي بهذا الطلب

أكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، طلب تجديد عقد المهاجم أنطوني موديست، لموسم إضافي.

وقال المصدر، إن كولر طلب من لجنة الكرة في الأهلي تفعيل بند التجديد لموديست الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وأضاف أن لجنة التخطيط ولجنة التعاقدات في الأهلي رفضت بشدة فكرة التجديد لموديست والاكتفاء بما قدمه.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الأهلي محمود الخطيب سيكون صاحب القرار الحاسم بشأن مستقبل موديست، وأن ذلك سيتم خلال جلسة مع كولر خلال أيام.

وأتم، أن كولر متمسك باستمرار موديست مع الأهلي في الموسم المقبل.

وموديست البالغ من العمر اليوم 35 عاما، انضم للأهلي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وسجل الموسم الحالي أربعة أهداف، وصنع ثلاثة في 21 مباراة.