كأس العالم 2022: موسى نداي بديلا لساديو ماني في قائمة السنغال

أعلن أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، استبدال ساديو ماني الذي حرمته الإصابة من خوض مونديال قطر 2022، بمدافع أندرلخت البلجيكي الشاب موسى نداي.

وقال سيسيه في مؤتمر صحفي إنه قرر الاستعانة بمدافع يبلغ 20 عامًا، عوضاً عن مهاجم لتعويض غياب ماني إلى "المشاكل الإدارية" التي يواجهها المنتخب مع مدافع موناكو الفرنسي إسماعيل جاكوبس وفق ما أفاد سيسيه الذي أمل "تسوية هذا الأمر كي يتمكن جاكوبس من الانضمام إلينا لمباراتنا المقبلة".

وقال أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال إن الجماهير في شتى أنحاء العالم ستفتقد ساديو ماني الذي يغيب عن كأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في الساق.

وأصيب ماني، الذي حل ثانيا في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلف كريم بنزيما هذا العام، في الساق اليمنى خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ وتأكد غيابه يوم الخميس في ضربة موجعة لآمال السنغال في البطولة.

وتستهل السنغال مشوارها في قطر بمواجهة هولندا، غدا الإثنين.

وقال مدرب السنغال للصحفيين، اليوم الأحد: "لا نتحدث فقط عن الجماهير السنغالية هنا. أعتقد أن الجماهير في شتى أنحاء العالم (ستفتقده).

"تشعر أسرة كرة القدم بأسرها بالأسى لما حدث لأنه ثاني أفضل لاعب في العالم وبتمثيله السنغال فإنه يمثل القارة الأفريقية".

وأضاف: "إنه أمر مؤسف للغاية بالنسبة له. نتمنى له الشفاء العاجل. أتمنى أن يعود للملاعب في أسرع وقت ممكن".

ووصف كريبان دياتا مهاجم السنغال ماني بأنه قائد الفريق.

وقال: "عندما تتحدث عن المعنويات، فإن غيابه مؤثر بالطبع. إنه أفضل لاعبينا. إنه قائد في هذا الجانب. بالطبع كنا نود وجوده معنا لكنها مشيئة الرب".

واختتم: "لكن لا تزال عقليتنا في غاية القوة ونشعر بالارتياح سويا... إنها خسارة كبيرة، لكن عقليتنا قوية. نقدم عملا جماعيا ونحن جيدون معا. وأنا على يقين أننا سنحقق نتائج جيدة في هذه البطولة".